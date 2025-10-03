انجاز علمي بارز.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة التعليم العالي والبحث العلمي

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.

وفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي تقريرًا يستعرض أبرز أنشطة الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز جودة التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.



عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع اعتمد المجلس الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يتضمن الإطار الإستراتيجي والتنظيمي، والمبادئ والضوابط الأخلاقية، ومجالات الاستخدام في التعليم العالي ودور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وإدارة المخاطر، والتوصيات والسياسات التنفيذية، كما استعرض المجلس نتائج مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه من أنشطة طلابية على مستوى الجمهورية 40,747 نشاطًا، شاركت فيها 48 جامعة مصرية، تنوعت بين المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، والعلمية، والتكنولوجية، وأسر واتحادات طلابية، بالإضافة إلى أنشطة الجوالة والخدمة العامة، وأشار الوزير إلى الافتتاح الرسمي للمبادرة الرئاسية "تمكين" لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطلاب ذوي الإعاقة، خلال الفترة من 25 - 30 أكتوبر، ووجه الوزير بأهمية تعاون كافة الجامعات في المشاركة في تنفيذ المبادرة، مع تقديم تقييم شامل لمدى تأهيل كافة المباني الجامعية للتعامل مع ذوي الإعاقة.



عقد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا لتوحيد وتنسيق الرؤى بين المستشفيات التابعة للوزارتين، وخلال الاجتماع أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بحجم التعاون المتميز الذي ساهم في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، وتوفير خدمات علاجية وصحية أفضل للمواطنين، وشدد الوزير على أهمية استمرار وتعزيز هذا التنسيق المشترك بين الوزارتين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة بالمستشفيات الجامعية.



استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد مايكل هارمس نائب الأمين العام للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، والدكتورة ويك باخمان مدير المكتب الإقليمي بالقاهرة، لبحث آليات دعم التعاون المصري الألماني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة البرامج المشتركة بين الجانبين، وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها التوسع في مشروعات التعليم الفني والتطبيقي، والتدريب على اللغات لزيادة مهارات الطلاب والباحثين، فضلًا عن دعم البرامج الأكاديمية، وتوسيع مجالات الشراكة في الصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية الخريجين في سوق العمل الإقليمي والدولي.



حقق العلماء المصريون إنجازًا علميًا بارزًا في نتائج قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا حول العالم، والتي تُنشر بالتعاون بين جامعة ستانفورد وشركة "إلسيفير"، لتحديد العلماء الأكثر تأثيرًا عالميًا بناءً على مؤشرات الاستشهادات العلمية (Citations) وعدد الأبحاث، وقد أظهرت النتائج إدراج 1106 عالمًا مصريًا في نسخة القائمة الخاصة بالتميز في الإنتاج العلمي، وإدراج 579 عالمًا مصريًا في نسخة القائمة لمجمل الإنتاج العلمي لعام 2024، وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا التقدير الدولي شهادة على حجم التطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وما تحقق من استراتيجيات طموحة لدعم البحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن ظهور علماء مصريين في مثل هذه التصنيفات العالمية يعكس القدرة التنافسية للعالم المصري على الساحة الدولية، ويعزز ثقة المجتمع الأكاديمي العالمي في الكفاءات المصرية، مؤكدًا استمرار دعم الدولة للعلماء وتشجيعهم على مواصلة التميز والإبداع، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر العلمية عالميًا.



