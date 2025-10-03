صحة المنوفية: رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات لمواجهة الفيضان

قال الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية ورفعت درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ، مع تعزيز جاهزية منظومة الرعاية الحرجة والإسعاف للتعامل الفوري مع أي طارئ.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لتطورات الموقف الخاص بارتفاع منسوب المياه واحتمالية تأثر بعض الأراضي الزراعية بطرح البحر بمحافظة المنوفية.

وشدد على أن فرق الطوارئ الطبية والتمريضية على أهبة الاستعداد، مع توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم نقاط الإسعاف بالمعدات وسيارات الإسعاف اللازمة للتدخل السريع.

كما أوضح الدكتور عمرو مصطفى أن المديرية تعمل بتنسيق كامل مع غرفة الأزمات بالمحافظة وكافة الجهات التنفيذية لضمان الاستجابة الفعّالة، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة تمامًا ولا يدعو للقلق، وأن هذه الاستعدادات تأتي في إطار خطة الدولة الاستباقية لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

واختتم وكيل الوزارة بتوجيه رسالة طمأنة إلى أهالي المنوفية، مؤكدًا أن القطاع الصحي في المحافظة يعمل بكامل طاقته لخدمتهم على مدار الساعة، وأن جميع الجهود متضافرة لضمان سلامتهم وأمنهم الصحي.