الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

خلص على ابن بلده.. سوداني يطعن آخر داخل صالون حلاقة بأكتوبر

ندى سويفى

أنهى سوداني الجنسية حياة آخر يحمل ذات جنسية بلاده بعد مشاجرة بينهما داخل صالون رجالي بمدينة 6 أكتوبر بسبب أولوية الحلاقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة  إخطارا بمصرع عاطل سوداني الجنسية على يد آخر بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الحادث، وتبين العثور على جثة سوداني الجنسية 30 سنة بعد قيام عاطل سوداني الجنسية 50 سنة بتسديد طعنة نافذة له اخترقت القلب بسبب أولوية الحلاقة بصالون رجالي، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض «مطواة» من طيات ملابسه وسدد طعنة نافذة بالصدر للمجني عليه أودت بحياته في الحال، ثم فر هاربا.

ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم. وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سوداني الجنسية صالون رجالي مدينة 6 أكتوبر

