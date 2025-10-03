خلص على ابن بلده.. سوداني يطعن آخر داخل صالون حلاقة بأكتوبر

أنهى سوداني الجنسية حياة آخر يحمل ذات جنسية بلاده بعد مشاجرة بينهما داخل صالون رجالي بمدينة 6 أكتوبر بسبب أولوية الحلاقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة إخطارا بمصرع عاطل سوداني الجنسية على يد آخر بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الحادث، وتبين العثور على جثة سوداني الجنسية 30 سنة بعد قيام عاطل سوداني الجنسية 50 سنة بتسديد طعنة نافذة له اخترقت القلب بسبب أولوية الحلاقة بصالون رجالي، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض «مطواة» من طيات ملابسه وسدد طعنة نافذة بالصدر للمجني عليه أودت بحياته في الحال، ثم فر هاربا.

ألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم. وتولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.