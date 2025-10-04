قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل من صلى الفجر لا يصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه
هل يجوز إخفاء المرض عن الخاطب المتقدم للزواج؟.. اعرف رأي الشرع
قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك
سليمة وآمنة.. شعبة الخضروات ترد على شائعة الطماطم المسرطنة
روسيا تسجل أكثر من 30 هزة ارتدادية قبالة سواحل كامتشاتكا خلال 24 ساعة
افتتاح معرض تراثنا للجمهور اليوم ..وخدمات تطوير الأعمال الحرفية مجانا
جنات : حبيت كاظم الساهر من أول نظرة وما قلتلوش
نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
بسمة وهبة تدعو لاكتشاف مواهب الشباب وتقديم بدائل للألعاب والمؤثرين
حمادة طلبة: هذا سبب خسارة الزمالك للقمة..ومواجهة المحلة صعبة
أعمال صالحة تصل للميت وتخفف عنه في قبره.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضوابط استخراج بطاقة الحيازة الزراعية في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

حدد قانون الزراعة، عدة شروط للحصول على بطاقة الحيازة الزراعية ، المعروفة بـ"الكارت الذكي"، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومنع أي تلاعب وذلك لتعزيز الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، وتحقيق العدالة بين المزارعين، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق الأمن الغذائي.


ونص القانون في مادته 90  على أن:" يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية، وتسرى عليه أحكام هذا الباب.

وينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ، ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل، وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.


ويجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للأنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكى لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.


فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص إسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.

قانون الزراعة الكارت الذكي الإنتاج الزراعي الأمن الغذائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

أرشيفية

سكن بديل لكل مستأجر..كيفية التقديم على الوحدات عبر منصة إلكترونية موحدة

المتهمتين

هجيب شيخ يتوضأ باللبن.. الداخلية تضبط صاحبة مشاجرة الشرقية بسبب الميراث| فيديو

كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

كارت الخدمات المتكاملة 2025.. الرابط الرسمي وخطوات الاستعلام

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

عمرو أديب

نطق الشهادتين| تعليق قوي من عمرو أديب على قبول حماس خطة ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

يا ريت تتراجع عن تصريحات الختان.. ياسمين الخطيب تعلق على زفاف ابنة هبة قطب

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

فريق قوي.. الكوكي: سعيد بتحقيق 3 نقاط بالفوز على البنك الأهلي

الأهلي

الأهلي يمنح لاعبيه 3 أيام راحة بعد مباراة كهرباء الإسماعيلية

شيكو بانزا

قائمة الزمالك لمباراةغزل المحلة .. عودة الجزيري وشيكو بانزا وغيابات مؤثرة

بالصور

قاتل صامت في مطبخك.. الزيت المعاد استخدامه يضر بصحتك

الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك
الزيت المعاد استخدامه.. القاتل الصامت في مطبخك

نكهة البحر بلمسة ساحرة.. طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية
طريقة عمل سمك بحشو الشعرية المغربية

برد الخريف.. تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة .. خطة علاجية منزلية سريعة

برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة
برد الخريف؟ تخلّص منه خلال 24 ساعة بهذه الخطوات البسيطة

وصفة شهية بخطوات بسيطة.. طريقة عمل أرز بالجمبري والمشروم

أرز بالجمبري والمشروم
أرز بالجمبري والمشروم
أرز بالجمبري والمشروم

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد