الخازندارية.. قرية الكفاءات والتاريخ المنسي على ضفاف النيل | شاهد

على الضفة الشرقية لنهر النيل، وبين أحضان جبل الهريدي، تقع قرية الخازندارية التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، لتشكل لوحة طبيعية تجمع بين سحر المكان وعبق الزمان.

هذه القرية ليست مجرد تجمع ريفي، بل هي البوابة الشرقية لسوهاج، ونقطة التقاء فريدة يشطرها النيل إلى نصفين، تاركًا مشهدًا مهيبًا لا يتكرر.

خزانة العقول والكفاءات

يرجع اسم الخزندارية إلى كونها قديمًا "الخزنة الإدارية" ومخزنًا للغلال، لكنها تحولت اليوم إلى خزانة للعقول المبدعة، فقد أنجبت القرية أجيالًا من النواب والمستشارين والقضاة، وضباط الشرطة والجيش، وأطباء متميزين.

وذلك إلى جانب أكثر من 30 أستاذًا جامعيًا في مختلف التخصصات، ما جعلها منبعًا للعلم والمعرفة.

جمال طبيعي بلا استثمار

موقع الخزندارية الجغرافي جعلها لوحة طبيعية بديعة، حيث يلتقي النيل بالجبل، ويفصل بينهما الطريق السريع. هذا الجمال أفرز مناطق سياحية محلية مثل مرسى العبارة، منتجع النيل، مراسي، خليج نعمة، لؤلؤة النيل، وهي أماكن يقصدها الأهالي في الأعياد والمناسبات للتنزه والتصوير، خاصة مع شهرة القرية بأطباق السمك الطازج.

ورغم ذلك، لا تزال خدماتها محدودة؛ فهي تضم معهدًا دينيًا من خمسة طوابق بُني بالجهود الذاتية، مجمع المدارس اليابانية، أربع مدارس ابتدائية، مجمع 25 يناير التعليمي، وحدة بيطرية، وحدة مطافي لم تُجهز، وحدة صحية وطب أسرة لم يكتمل تشغيلها، ومركز شباب وحيد لا يلبي طموحات شبابها.

تاريخ يئن تحت وطأة الإهمال

الخزندارية ليست طبيعة خلابة فحسب، بل هي موقع أثري مُسجل بوزارة الآثار، يحتوي على:

لوحة رمسيس الثالث بارتفاع 7 أمتار.

بقايا معبد بطلمي وحواجز حراسة من عهد بطليموس الثالث.

نقوش ودفائن تعود إلى نهاية الدولة القديمة وحتى العصر البطلمي.

ورغم هذا الإرث، ما زالت القرية تعاني من غياب البنية التحتية:" لا صرف صحي، لا غاز طبيعي، ولا مدرسة ثانوية"، أما العبارة النيلية التي تربط شطري القرية، فتحولت إلى مصدر خطر وحوادث مأساوية متكررة، ما يضاعف مطالب الأهالي بإنشاء كوبري يحفظ أرواحهم ويُنهي عزلتهم.

نداء للالتفات

الخزندارية قرية أعطت مصر العقول والعلماء، واحتفظت بآثار نادرة وجمال طبيعي فريد، لكنها لا تزال محرومة من مقومات التنمية، إنها قرية تستحق أن تكون واجهة سياحية وحضارية لسوهاج، لا أن تبقى مجرد اسم على الخريطة.

نرفق بعض الصور الحصرية لـ"الخزندارية" بعدسة أحد أبناءها الأفاضل، الأستاذ السيد عاطف، أحد أساتذة قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، لتكشف عن ملامح الجمال المكنون في الخزندارية.