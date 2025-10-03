وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة أمنحوتب الثالث بوادي الملوك ..غدا

يفتتح شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، مقبرة أمنحوتب الثالث بوادي الملوك بمحافظة الأقصر بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، وذلك غدا السبت.



الجدير بالذكر،أنه سيتم افتتاح مقبرة أمنحوتب الثالث ، بعد إنتهاء عملية ترميمها وإظهار ألوانها الأصلية ونقوشها،بالشكل الاحترافي لتعلن للعالم بكافة تفاصيلها.

مقبرة أمنحتب الثالث



مقبرة الملك أمنحتب الثالث لم تفتح منذ اكتشافها عام 1799م،واكتشفت المقبرة بواسطة المهندسين الفرنسيين بروسبر جولوا وإدوارد دي فيلييه دي تيراج اللذان جاء مع حملة نابليون على مصر.

وتوصف المقبرة بأهم اكتشافات وادي الملوك على الرغم من العثور عليها فارغة، ويُعتقد أن محتوياتها قد نُقلت أو تعرضت للنهب بعد تعرض المقبرة لفيضانات تسببت في أضرار جسيمة لمحتوياتها، خاصة بعد عهد الملك أمنحتب الثالث وفترة العمارنة.