توليت يروج لأغنيته الجديدة بطريقة تسعينياتي الفرحة المنتظرة

روج مغني الراب توليت لأغنيته الجديدة التي طُرحت مؤخرًا عبر منصات الأغاني المختلفة وموقع الفيديوهات يوتيوب، معربًا عن سعادته لطرح الأغنية واستخدم ستايل تسعينياتي في الترويج لها.

ونشر توليت عبر حسابه بـ انستجرام بوستر الأغنية، وعلق عليه قائلًا: «الفرحة المنتظرة.. أغنية الحب جاني.. حاليًا بالأسواق».

وتفاعل الجمهور مع منشوره، معربية عن إعجابهم بالأغنية وستايل الترويج لها الذي يميل للتسعينياتي، خاصةً أن كلمة «بالأسواق» تُشير لفكرة «شريط الكاسيت» وهو طريقة طرح الأغاني الخاصة بالتسعينيات.

ومؤخرًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمطرب الراب المقنع «توليت»، الذي أثار الجدل منذ ظهوره الأول عام 2023، بسبب إخفاء وجهه وظهوره الدائم بالقناع، إلى جانب الانتشار الكبير لأغانيه، ما جعل الجمهور في حالة من الحيرة والتكهنات حول هويته الحقيقية.