قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: إحالة مسئولين بمراكز ومدن وأحياء الشرقية للنيابة..وإزالة 35 عقارا بدون ترخيص

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بإحالة عدد من المسؤولين فى مراكز ومدن الزقازيق و بلبيس و ديرب نجم و حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية للنيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات علي أملاك الدولة ، التى رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات  رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأى مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على  مستوي جميع المحافظات .

وأشارت د.منال عوض إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة د.سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية انتقلت للمرور الميداني علي كلاً من مراكز ومدن الزقازيق و بلبيس و ديرب نجم و حي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٥ لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة تكشفت للجنة متمثلة في البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين بالإدارة المحلية لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية في خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات غير القانونية بأماكن المرور للجنة الوزارة في عدد من المراكز والمدن بلغت حوالي 11630 متغير ولم يتم الرد علي عدد 3452 متغير ولم يتم معاينة عدد 1653 متغير، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح، كما تبين وجود مخالفات جسيمة حيال مسؤولي الأملاك بمركز ومدينة بلبيس لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم الإزالة للتعدي على أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي أملاك الدولة، وبالمعاينة على الطبيعة للأراضي التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة إسترداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم الإزالة والتعديات قائمة عبارة عن عقارات مأهولة بالسكان.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للوقوف على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، قامت اللجنة بإنهاء تسليم عدد ٢٣ نموذج ( ٨ ) تصالح وإصدار عدد ١٨ طلب ترخيص محال عامة وعدد ١٥ بيان صلاحية، كما تم رصد ٩٨ معاملة متوقفة على تسليم المستند للعميل وتم الإتصال بالمواطنين للحضور للإستلام.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه اللجنة المشكلة من الوزارة رصد خلال المرور الميدانى عدداً من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والتحسين، أبرزها: مراجعة توزيع الصلاحيات المسندة للعاملين لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، وسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء ومتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، والإسراع بتشغيل السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية وفقاً لخطة تشغيل معلنة للمواطنين لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، والتأكيد على تسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة استعدادا لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه بمراجعة الموقف التنفيذى للخطة الإستثمارية للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ بديوان عام محافظة الشرقية ومراجعة موقف الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ الخطة، والمرور الميدانى على بعض المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية و تم التوجيه بضرورة طرح المشروعات بالكامل وعدم تجزئة الطرح على عدة عمليات لعدم تأخير نسب الإنجاز، وتسوية مبالغ الدفع المقدم طرف المحافظة، والمتابعة الميدانية المستمرة لرفع نسب التنفيذ واعداد مستخلصات بالأعمال التى تم تنفيذها لرفع نسبة التنفيذ.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن لجنة الوزارة انتقلت مع مسئولي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء لمعاينة عدد (35) عقار تم رصدهم بالمتغيرات المكانية وعدد (10) عقار حديث البناء مخالف بدون ترخيص لم يتم رصدها كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور، بالاضافة إلى وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة والتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم إتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفين للنيابة المختصة ، 

وقامت اللجنة أثناء المرور بمركز ومدينة بلبيس بمصادرة (٣) سيارات نقل بامب كخلاطات أسمنتية ومعدات البناء وأخشاب وأسمنت وتم إيداعها وإضافتها بمخازن المركز والمدينة.

ووجهت الدكتورة منال عوض رئيس اللجنة المشكلة بالوزارة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء بالتصدي لتلك المخالفات وإزالتها حتي سطح الأرض أثناء المرور وتم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات حتي سطح الأرض وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من المخالفات ، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء فى تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي للمخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.

التنمية المحلية منال عوض ازالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: إحالة مسئولين بمراكز ومدن وأحياء الشرقية للنيابة..وإزالة 35 عقارا بدون ترخيص

ضبط لحوم

الزراعة: ضبط أكثر من 270 طن لحوم فاسدة وتحرير 981 محضرًا خلال سبتمبر

البابا تواضروس

البابا تواضروس يدشن كنيسة المغارة في دير العذراء بدرنكة.. صور

بالصور

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي
فارادي
فارادي

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد