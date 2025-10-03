قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: نعمل كجهاز تنفيذى وفق رؤية متكاملة لحل المشاكل

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أننا كجهاز تنفيذى نعمل على تلبية مطالب الأحياء والمناطق السكنية ، وخاصة الواقعة فى حى شرق المدينة ، ونعمل وفق رؤية متكاملة لحل المشاكل المختلفة ، ولاسيما المتعلقة برفع الإشغالات وتنظيم مواقف السيرفيس العشوائية، وإلزام المحلات التجارية بخطوط التنظيم ، مع رفع مستوى النظافة العامة .

وأشار المحافظ إلى أن منطقة كيما تشهد حالياً مشروعات متكاملة للطرق سواء للطريق الرئيسى كيما / السماد ، وشبكة الطرق الداخلية بين العمارات السكنية والعزب بشكل عام .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال  على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى أهمية قصوى لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والإنتماء.

وأشار المحافظ إلى أن أسوان تمثل نموذجاً للتلاحم بين كافة المؤسسات والمجتمع المدنى في مختلف المناسبات الدينية والوطنية ، فضلاً عن التأكيد على وحدة الصف وترسيخ مبادئ التعاون والتكاتف من أجل رفعة الوطن وإستقراره .

مطالب 

وأدى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد كيما الكبير وسط حضور كبير من أهالى المنطقة ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، إلى جانب الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من القيادات العسكرية والأكاديمية والتنفيذية والدينية .

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ،وجاءت بعنوان "شرف الدفاع عن الأوطان" ، مؤكداً خلالها أن حماية الوطن واجب شرعى ووطنى ، وأن الوطن يستمد قوته من وعى شبابه وتماسك مجتمعه .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولته الميدانية بمنطقة كيما حيث تفقد مشروع رصف الطرق الداخلية التى تربط المنطقة السكنية والطريق الرئيسى بعزب كيما ، وتقوم بتنفيذها مديرية الطرق بأطوال وصلت إلى 2 كم ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

جامعة حلوان تتوج بالفئة الذهبية في مسابقة الأفضل للأنشطة الطلابية

جامعة حلوان

السيد قنديل يشيد بكفاءة أعضاء لجان الترقية للإنتاج العلمي

جانب من الفاعليات

جامعة حلوان تواصل ريادتها في دعم الاستدامة بمؤتمر التغير المناخي

بالصور

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد