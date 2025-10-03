محافظ أسوان: نعمل كجهاز تنفيذى وفق رؤية متكاملة لحل المشاكل

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أننا كجهاز تنفيذى نعمل على تلبية مطالب الأحياء والمناطق السكنية ، وخاصة الواقعة فى حى شرق المدينة ، ونعمل وفق رؤية متكاملة لحل المشاكل المختلفة ، ولاسيما المتعلقة برفع الإشغالات وتنظيم مواقف السيرفيس العشوائية، وإلزام المحلات التجارية بخطوط التنظيم ، مع رفع مستوى النظافة العامة .

وأشار المحافظ إلى أن منطقة كيما تشهد حالياً مشروعات متكاملة للطرق سواء للطريق الرئيسى كيما / السماد ، وشبكة الطرق الداخلية بين العمارات السكنية والعزب بشكل عام .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى أهمية قصوى لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الولاء والإنتماء.

وأشار المحافظ إلى أن أسوان تمثل نموذجاً للتلاحم بين كافة المؤسسات والمجتمع المدنى في مختلف المناسبات الدينية والوطنية ، فضلاً عن التأكيد على وحدة الصف وترسيخ مبادئ التعاون والتكاتف من أجل رفعة الوطن وإستقراره .

مطالب

وأدى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد كيما الكبير وسط حضور كبير من أهالى المنطقة ، وبحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، إلى جانب الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من القيادات العسكرية والأكاديمية والتنفيذية والدينية .

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ،وجاءت بعنوان "شرف الدفاع عن الأوطان" ، مؤكداً خلالها أن حماية الوطن واجب شرعى ووطنى ، وأن الوطن يستمد قوته من وعى شبابه وتماسك مجتمعه .

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولته الميدانية بمنطقة كيما حيث تفقد مشروع رصف الطرق الداخلية التى تربط المنطقة السكنية والطريق الرئيسى بعزب كيما ، وتقوم بتنفيذها مديرية الطرق بأطوال وصلت إلى 2 كم ضمن الخطة الإستثمارية للمديرية .