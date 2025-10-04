المقعد أمانة.."الهيئة الوطنية"توجه رسالة للأحزاب والمرشحين قبل انتخابات مجلس النواب

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستحقاق النهائي لمجلس النواب بعد شهر من مجلس الشيوخ، بفضل ارادة الدولة المصرية، ودليل على تماسك الشعب في مواجهة حملات التشكيك التي تستهدف المؤسسات الوطنية.

وقال حازم بدوي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه نحن في مرحلة فارقة في تاريخ الأمة تطلب الاصطفاف، موجها حديثه للاحزاب، قائلا "انطلقوا من مصلحة الوطن وارتقوا لمعايير الاختيار، لمن يمتلك الفعالية والتأثير، فاختاروا صناعا للمستقبل، والمرشح الجيد هو من يخدم بلده أولا وتذكروا ان المقعد أمانة والاختيار مسئولية.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخب المصري أصبح أكثر ادراكيا ووعيا، مؤكدا أن الناخب لن يمنح صوته الا لمن يحمل أمانة المواطن فمجلس النواب أمانة ثقيلة في ظل ظروف صعبة.