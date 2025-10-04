بنداري: مصر دولة قوية وثابتة في الأزمات والبرلمان الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن مصر تتميز بثبات مواقفها في مواجهة الأزمات، مما يعكس قوة الدولة وراسخها في الديمقراطية.

الحياة النيابية أساس التشاور وتبادل الرأي

أوضح بنداري خلال مؤتمر صحفي أن البرلمان يمثل مظلة شرعية لجميع السياسات الوطنية، وهو منصة حيوية لتشاور المواطنين وتبادل الآراء.

تجاوز تحديات الانتخابات الماضية بنجاح

أكد أن مصر تجاوزت تحديات عدة خلال الشهور السابقة، مع الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركة الجميع

أشار إلى جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تقديم تسهيلات مميزة لفئات كبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم الفاعلة.

طموح لتحقيق صورة مشرفة في انتخابات مجلس النواب

أكد البنداري حرص الهيئة على خروج الانتخابات بصورة تليق بتاريخ مصر الديمقراطي وتعزز ثقة الشعب.

مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يعتمد الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، تمهيدًا للإعلان عنه رسميًا في مؤتمر صحفي. ويتضمن الجدول إجراء الانتخابات على مرحلتين، وتحديد موعد فتح باب الترشح، بالإضافة إلى كافة المواعيد والإجراءات الخاصة بالانتخابات القادمة.

اجتماع هام لمناقشة الإجراءات واللوجستيات

عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعًا مهمًا لمراجعة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والذي تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

المستندات المطلوبة للترشح في النظام الفردي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من المستندات التي يجب على الراغبين في الترشح لمجلس النواب بالدوائر النظام الفردي تقديمها، وهي:

بيان السيرة الذاتية يشمل المؤهلات العلمية والخبرة العملية.

صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت خلو السجل من السوابق.

بيان الانتماء السياسي، سواء كان المترشح مستقلاً أو تابعًا لحزب، مع ذكر اسم الحزب.

إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجته وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة إثبات أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء القانوني منها.

إيصال إيداع تأمين بقيمة 30 ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.

حساب شخصي في أحد البنوك المصرية.

كشف طبي صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

أي مستندات أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.