زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
توك شو

بنداري: مصر دولة قوية وثابتة في الأزمات والبرلمان الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة

منار عبد العظيم

 أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن مصر تتميز بثبات مواقفها في مواجهة الأزمات، مما يعكس قوة الدولة وراسخها في الديمقراطية.

الحياة النيابية أساس التشاور وتبادل الرأي

أوضح بنداري خلال مؤتمر صحفي أن البرلمان يمثل مظلة شرعية لجميع السياسات الوطنية، وهو منصة حيوية لتشاور المواطنين وتبادل الآراء.

تجاوز تحديات الانتخابات الماضية بنجاح

أكد أن مصر تجاوزت تحديات عدة خلال الشهور السابقة، مع الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركة الجميع

أشار إلى جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تقديم تسهيلات مميزة لفئات كبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم الفاعلة.

طموح لتحقيق صورة مشرفة في انتخابات مجلس النواب

أكد البنداري حرص الهيئة على خروج الانتخابات بصورة تليق بتاريخ مصر الديمقراطي وتعزز ثقة الشعب.

مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات يعتمد الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، تمهيدًا للإعلان عنه رسميًا في مؤتمر صحفي. ويتضمن الجدول إجراء الانتخابات على مرحلتين، وتحديد موعد فتح باب الترشح، بالإضافة إلى كافة المواعيد والإجراءات الخاصة بالانتخابات القادمة.

اجتماع هام لمناقشة الإجراءات واللوجستيات

عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعًا مهمًا لمراجعة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، والذي تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.

المستندات المطلوبة للترشح في النظام الفردي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من المستندات التي يجب على الراغبين في الترشح لمجلس النواب بالدوائر النظام الفردي تقديمها، وهي:

بيان السيرة الذاتية يشمل المؤهلات العلمية والخبرة العملية.

صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت خلو السجل من السوابق.

بيان الانتماء السياسي، سواء كان المترشح مستقلاً أو تابعًا لحزب، مع ذكر اسم الحزب.

إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجته وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة إثبات أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء القانوني منها.

إيصال إيداع تأمين بقيمة 30 ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.

حساب شخصي في أحد البنوك المصرية.

كشف طبي صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

أي مستندات أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم السبت 4-10-2025

ربيع

مينا ماهر يوجه رسالة دعم لربيع: “فرصتك جت"

بطولة العالم للشطرنج

مصر تشارك في بطولة العالم للناشئين للشطرنج في ألبانيا بـ 7 لاعبين

الزمالك

قائمة بدلاء الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري

نشرة المرأة والمنوعات | الزيت المعاد استخدامه يهدد صحتك.. أضرار خطيرة تحدث لأطفالك عند شرب الشاي والقهوة

نشرة المرأة والمنوعات

أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام

فيات

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟ وهل له شكل معين؟

كيف ينزل تكيس المبايض مع الدورة؟

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

الأسباب الرئيسية لرائحة الجسم الكريهة

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

