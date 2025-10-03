طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي

علق العميد الدكتور طارق العكاري، المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام طلاب الأكاديمية العسكرية، قائلا: “الرئيس وضح الفرق بين كيفية إدارة الدولة.. وبين إدارة العشائر والفصائل، وأن مفهوم الدولة لدينا منذ زمن بعيد، فنحن نعيش ما بين دولتين جارتين إحداهما دولة محتلة، والثانية تشهد انقساما، وليس عليَّ أن أغامر بالمصريين".

وأضاف طارق العكاري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الجيش المصري موجود من أجل الدفاع عن الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن الدولة ليس بها تهور سياسي أو عسكري.

وأكد طارق العكاري: “اتحطينا كتير في الوش، ولقينا ظهرنا مكشوف، ولازم ننتبه إن محدش يورطنا في حرب”.

وأوضح أن المستهدف من الحرب على غزة من إسرائيل؛ هو ضم الضفة الغربية، وتهجير سكان قطاع غزة.