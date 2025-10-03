TRIONDA.. الإعلان عن المرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026

أزاحت شركة أديداس، اليوم الجمعة، الستار عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وجاءت تحت اسم "TRIONDA"، المستوحى من معنى "الموجات الثلاث"، في إشارة إلى الدول الثلاث المشاركة في تنظيم الحدث الكروي الأضخم في العالم.

كرة بتصميم ملون ورموز وطنية

اعتمد تصميم الكرة على دمج الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، تكريمًا لأعلام البلدان الثلاثة المضيفة، حيث جاء كل جزء من الأجزاء الأربعة للكرة مزينًا باللون الخاص بكل دولة، ومتصلًا في المنتصف بشكل مثلث يرمز إلى اجتماع الدول الثلاث.

وتزينت الكرة أيضًا برموز وطنية فريدة: النجمة للولايات المتحدة، ورقة القيقب لكندا، والنسر للمكسيك، منقوشة بدقة على سطحها لتمنحها مظهرًا متشابكًا عند النظر إليها عن قرب، إلى جانب لمسات ذهبية تعكس قيمة البطولة ومكانتها.

بنية جديدة وأداء مثالي

الكرة صُممت وفق هيكل جديد مكون من أربعة أجزاء، مع اعتماد درزات عميقة وخطوط منقوشة بدقة لضمان ثبات حركتها في الهواء أثناء الطيران. كما تمنح هذه البنية ثباتًا أكبر على الأرض عند المراوغة والتسديد، حتى في ظروف الطقس الرطبة، وهو ما يجعلها أكثر عملية من النسخ السابقة.

التكنولوجيا الذكية في خدمة الحكام

وللمرة الأولى، تضم الكرة تقنية Connected Ball Technology المطورة من أديداس بالتعاون مع شركة Kinexon، من خلال شريحة بوحدة قياس القصور الذاتي (IMU) بتردد 500 هيرتز، مزروعة داخل أحد الأجزاء الأربعة للكرة.

هذه التقنية تتيح تتبع كل حركة للكرة بدقة عالية، وترسل بيانات فورية لنظام حكم الفيديو VAR، ما يساعد في تسريع قرارات التسلل وتحديد لمسات اليد بدقة متناهية، عبر الدمج مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل موقع اللاعبين.

إشادة من أديداس ووعود بالمتعة

سام هاندي، المدير العام لأديداس لكرة القدم، وصف الكرة بأنها "الأكثر مرحًا في تاريخ كرات كأس العالم"، مشيرًا إلى أن تفاصيلها المنقوشة وألوانها الجريئة تمنحها روحًا حيوية، تجعل اللاعبين والمشجعين على حد سواء يرغبون في الاحتفاظ بها واللعب بها.

أما سولين ستورمان، مديرة الفئة في أديداس، فأكدت أن كرة TRIONDA صممت خصيصًا لتواكب حدثًا تاريخيًا يقام لأول مرة عبر ثلاث دول، معتبرة إياها "عنصرًا رئيسيًا" سيترك بصمته في مباريات المونديال الصيف المقبل.

بهذا التصميم والتكنولوجيا المبتكرة، تمثل كرة "TRIONDA" مزيجًا من الفن والهوية الوطنية والتطور التقني، لتكون شاهدة على بطولة استثنائية ستجمع العالم في صيف 2026.