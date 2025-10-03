قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

TRIONDA.. الإعلان عن المرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026

TRIONDA
TRIONDA
إسلام مقلد

أزاحت شركة أديداس، اليوم الجمعة، الستار عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وجاءت تحت اسم "TRIONDA"، المستوحى من معنى "الموجات الثلاث"، في إشارة إلى الدول الثلاث المشاركة في تنظيم الحدث الكروي الأضخم في العالم.

كرة بتصميم ملون ورموز وطنية

اعتمد تصميم الكرة على دمج الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، تكريمًا لأعلام البلدان الثلاثة المضيفة، حيث جاء كل جزء من الأجزاء الأربعة للكرة مزينًا باللون الخاص بكل دولة، ومتصلًا في المنتصف بشكل مثلث يرمز إلى اجتماع الدول الثلاث.

وتزينت الكرة أيضًا برموز وطنية فريدة: النجمة للولايات المتحدة، ورقة القيقب لكندا، والنسر للمكسيك، منقوشة بدقة على سطحها لتمنحها مظهرًا متشابكًا عند النظر إليها عن قرب، إلى جانب لمسات ذهبية تعكس قيمة البطولة ومكانتها.

بنية جديدة وأداء مثالي

الكرة صُممت وفق هيكل جديد مكون من أربعة أجزاء، مع اعتماد درزات عميقة وخطوط منقوشة بدقة لضمان ثبات حركتها في الهواء أثناء الطيران. كما تمنح هذه البنية ثباتًا أكبر على الأرض عند المراوغة والتسديد، حتى في ظروف الطقس الرطبة، وهو ما يجعلها أكثر عملية من النسخ السابقة.

التكنولوجيا الذكية في خدمة الحكام

وللمرة الأولى، تضم الكرة تقنية Connected Ball Technology المطورة من أديداس بالتعاون مع شركة Kinexon، من خلال شريحة بوحدة قياس القصور الذاتي (IMU) بتردد 500 هيرتز، مزروعة داخل أحد الأجزاء الأربعة للكرة.

هذه التقنية تتيح تتبع كل حركة للكرة بدقة عالية، وترسل بيانات فورية لنظام حكم الفيديو VAR، ما يساعد في تسريع قرارات التسلل وتحديد لمسات اليد بدقة متناهية، عبر الدمج مع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل موقع اللاعبين.

إشادة من أديداس ووعود بالمتعة

سام هاندي، المدير العام لأديداس لكرة القدم، وصف الكرة بأنها "الأكثر مرحًا في تاريخ كرات كأس العالم"، مشيرًا إلى أن تفاصيلها المنقوشة وألوانها الجريئة تمنحها روحًا حيوية، تجعل اللاعبين والمشجعين على حد سواء يرغبون في الاحتفاظ بها واللعب بها.

أما سولين ستورمان، مديرة الفئة في أديداس، فأكدت أن كرة TRIONDA صممت خصيصًا لتواكب حدثًا تاريخيًا يقام لأول مرة عبر ثلاث دول، معتبرة إياها "عنصرًا رئيسيًا" سيترك بصمته في مباريات المونديال الصيف المقبل.

بهذا التصميم والتكنولوجيا المبتكرة، تمثل كرة "TRIONDA" مزيجًا من الفن والهوية الوطنية والتطور التقني، لتكون شاهدة على بطولة استثنائية ستجمع العالم في صيف 2026.

أديداس الكرة الرسمية بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

جامعة حلوان تتوج بالفئة الذهبية في مسابقة الأفضل للأنشطة الطلابية

جامعة حلوان

السيد قنديل يشيد بكفاءة أعضاء لجان الترقية للإنتاج العلمي

جانب من الفاعليات

جامعة حلوان تواصل ريادتها في دعم الاستدامة بمؤتمر التغير المناخي

بالصور

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد