جامعة قناة السويس تواصل دعم الحرف اليدوية بمشاركتها في معرض تراثنا الدولي

وجّه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة قيام الجامعة بدورها الفعال في تشجيع أصحاب الحرف ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم، وتنمية المهارات الإبداعية والابتكارية للمصنعين وشباب الجامعة.

جاء ذلك انطلاقاً من مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتشجيع أصحاب الحرف وتوفير مراكز ومعارض لعرض منتجاتهم محلياً ودولياً، وفي ضوء اختيار جامعة قناة السويس للمشاركة بمعرض "تراثنا" للعام الرابع من قبل جهاز تنمية المشروعات.

كما جاءت هذه المشاركة بإشراف عام الدكتور سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتأهيل الطلاب والشباب لريادة الأعمال، وإيجاد فرص عمل والتسويق تمهيداً لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل الحر.

وفي هذا الإطار، قامت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري بالتنسيق والإعداد للمشاركة في المعرض، حيث وضعت خطة عمل تضمنت معايير فنية دقيقة لاختيار أكفأ العارضين المتميزين في مجالاتهم اليدوية المتنوعة. وبناءً عليه، قام فريق العمل يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 بالتنسيق مع العارضين ومرافقتهم إلى مقر معرض تراثنا بمركز مصر للمعارض الدولية لتجهيز وفرش المعروضات بجناح جامعة قناة السويس C70، استعداداً للافتتاح المقرر انعقاده يوم الأحد 4 أكتوبر 2025، حيث تستمر فعاليات الدورة السادسة من المعرض حتى 11 أكتوبر الجاري بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وتقام المشاركة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث رافقت الدكتورة رشا بخيت أمين كلية الطب البيطري فريق العمل والوفد المشارك، بمشاركة وتنسيق الأستاذة شيماء شاكر، وتنظيم ومتابعة الأستاذة علياء علي، والأستاذة أسماء سليم.

جدير بالذكر ، أن الجامعة تحتفل هذا الأسبوع بالمعرض رقم 40 منذ انطلاق المشاركة عام 2019، بهدف تنمية مهارات السيدات وخريجات الجامعة في مجالات الحرف اليدوية والتراثية، بما يسهم في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ودعم استدامة الحرف المصرية الأصيلة.

