تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 187طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وبمشاركة أجهزة الوزارة المعنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإدارة مصنعين "بدون ترخيص" بالقليوبية لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الزراعى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعين وأمكن ضبط المديرين المسئولين عنهما ، وبحوزتهما (187طن مواد خام مجهولة المصدر "تستخدم فى تصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة" – 44 طن منتج نهائى غير صالح للإستخدام الزراعى- خطى إنتاج كاملين بمشتملاتهما).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



