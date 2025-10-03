بسمة وهبة: الفراغ الرقمي يهدد هوية الشباب ويجعلهم فريسة للاستغلال

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من مخاطر ترك الشباب في فراغ رقمي يؤدي إلى عزلة وفقدان الهوية، ومع غياب الدعم الأسري والمؤسسي قد يلتجئون إلى مؤثرين سلبيين أو ألعاب ومنصات خطيرة تغذي مشاعر الغضب والتمرد.

وأضافت بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الشعور بعدم الانتماء ونقص التشجيع قد يدفع الشباب لاتخاذ مواقف عدائية أو للانخراط في سلوكيات مدمرة.

وتابعت: هناك من يسعى لاستغلال هذا الفراغ - مجاميع أو ممولون أو جهات متآمرة - التي قد تستغل طاقات الشباب لتغذية الكراهية والعنف أو لهدم مؤسسات المجتمع.



وأكدت أن استهداف الشباب بهذه الطريقة خطير للغاية ويُمثل تهديدًا للمجتمع والأجيال القادمة إذا لم يتم مواجهته ببرامج وقائية وتوعوية.

ودعت إلى حلول عملية مثل اكتشاف مواهب الشباب وإعطائهم منصات فعلية لعرضها، وتقديم بدائل إيجابية للهواتف والألعاب، وتشجيع الأنشطة الجماعية والواقعية التي تُنمي الثقة والهوية.

وأشارت إلى أمثلة بسيطة يمكن للأهل تنفيذها: سؤال الطفل عن ميوله، توفير أدوات للرسم أو العروض، تشجيع المشاركة في مهرجانات المواهب المحليّة.

وختمت بالدعوة إلى تحرك جماعي من الأسرة والمؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية لملء الفراغ، وإعادة بناء ثقة الشباب بأنفسهم من خلال الدعم والاهتمام الحقيقي، لأن غياب ذلك يعني خسارة هوية وميلاد جيل معزول تابع لمن لا يهمونه إلا الاستغلال.

