أسهم التكنولوجيا الأمريكية تفقد الزخم وتتراجع من مستويات قياسية



توقف صعود قطاع التكنولوجيا مع تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية عن مستوياتها القياسية. وتبددت موجة التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي بفعل التوترات الجيوسياسية مع دخول الإغلاق الحكومي الأميركي يومه الثالث. وانخفضت عوائد الخزانة والدولار.

تراجع مؤشر "ناسداك 100" (Nasdaq 100) بنسبة 0.4%، فيما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) دون تغيير. وجاء هذا الضعف رغم أن المؤشر الأوسع للسوق شهد تداولات لـ114 جلسة دون أي هبوط تصحيحي بنسبة 5%. كانت أسهم "بالانتير تكنولوجيز" (Palantir Technologies) من بين أكبر الخاسرين، إذ هبطت 7.5% بعد تقرير يفيد بأن نظام الاتصالات في ساحة المعركة الخاص بالشركة الدفاعية كان معيبًا بشكل خطير، وهو الادعاء الذي دحضته الشركة.

زاد قلق المستثمرين بعد تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من عواقب وخيمة إذا لم توافق حركة "حماس" على خطته لإنهاء الحرب في غزة. وخلال إفادة في البيت الأبيض، كررت المتحدثة باسم الرئاسة كارولين ليفيت تهديدات الإدارة بتسريح موظفين فيدراليين وسحب التمويل من معاقل الحزب الديمقراطي مثل بورتلاند وأوريغون.

سوق عمل ضعيفة

بينما تأخر نشر بيانات الوظائف غير الزراعية من "مكتب إحصاءات العمل" بسبب الإغلاق، أشارت مؤشرات من القطاع الخاص خلال الأيام الأخيرة إلى ضعف في التوظيف، وتسريحات محدودة، ونمو متواضع في الأجور، وتراجع الطلب على العمالة في سبتمبر. وأظهرت بيانات "معهد إدارة التوريد" يوم الجمعة أن قطاع الخدمات الأميركي تعثر في سبتمبر مع انكماش النشاط التجاري للمرة الأولى منذ الجائحة وتباطؤ نمو الطلبات.