الرعاية الصحية: توافر التكنولوجيا يساعد على إجراء أدق جراحات القلب

أعلن الدكتور أحمد حسن، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، عن إجراء واحدة من أهم وأدق جراحات القلب المفتوح داخل مستشفى النصر التخصصي، وهي إحدى الركائز الأساسية للمنظومة الصحية الحديثة في مصر.

وأكد الدكتور أحمد حسن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على شاشة قناة إكسترا نيوز، أن مستشفى النصر التخصصي تعتبر من أهم مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، حيث كان لها السبق في استقبال أولى خطوات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق منها منظومة التأمين الصحي الشامل، لتكون بورسعيد نقطة الانطلاق الفعلية لتطوير الخدمات الطبية في الجمهورية.

وتطرق الدكتور أحمد حسن إلى نوع العملية التي أُجريت، مشيرًا إلى أنها من جراحات القلب المفتوح الدقيقة، وهو ما يعكس التحول الكبير في طبيعة التدخلات الجراحية داخل مستشفيات الهيئة، والتي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الطبية الحديثة، قائلا: «لم تعد التكنولوجيا الصحية حكرًا على أحد، ومصر تسهّل إدماج هذه التقنيات في القطاع الصحي بشكل سريع ومُمنهج».



وأوضح أن التطور السريع في التكنولوجيا الصحية على مستوى العالم أصبح متاحًا اليوم في مصر، بفضل الرؤية التي تتبناها الدولة والقيادة السياسية لدعم قطاع الصحة، وهو ما أتاح تنفيذ هذا النوع من العمليات الدقيقة داخل منشآت الرعاية الصحية التابعة للهيئة، بدلاً من الاضطرار للسفر أو الاعتماد على مستشفيات خاصة خارج المنظومة.