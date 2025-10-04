حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية بمدينة كفر الشيخ| تفاصيل

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، قراراً شمل حركة تكليفات وتنقلات واسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية، وبعض الوظائف الإدارية داخل نطاق مركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في العمل المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكليفات جديدة

تضمنت الحركة تكليف عدد من القيادات لشغل وظائف جديدة بصفة مؤقتة لحين شغلها وفقاً للإجراءات القانونية، وشملت القائمة: عثمان يوسف عثمان البداوي: مساعد رئيس حي شرق للإزالات والإشغالات، إسلام محمد رفاعي محمد عبدالله، مساعد رئيس حي غرب للمرافق والخدمات، داليا إبراهيم عبد السلام بسطويسي، رئيساً لقرية دقميرة، ماهر علي إبراهيم محمد، رئيساً لقرية دقلت.

حركة رؤساء القرى

كما تضمنت الحركة محمود محمد شاهين، رئيساً لقرية إسحاقة، محمد رمضان سعد بديوي، رئيساً لقرية المرابعين، إيناس رجب محمد راشد، رئيساً لقرية الحلافي، محمد عبد السلام أبو شيشة، رئيساً لقرية الخادمية، طارق محمد السيد عكاز، رئيساً لقرية أريمون، أشرف محمود محمد كامل، رئيساً لقرية كفر المنشي.

كما شملت مرتضى علي إسماعيل قنديل، رئيساً لقرية محلة موسى، بسيوني محمد عبد الفتاح بسيوني، رئيساً لقرية متبول، حاتم محمود إبراهيم العزاوي، رئيساً لقرية الحمراء، محمد توفيق حسن مبارك، رئيساً لقرية الحمراوي، عبد العظيم محمد الفقي، رئيساً لقرية محلة القصب، نادية عبد اللطيف إبراهيم، رئيساً لقرية المنشية الشرقية.

تكليفات وإنهاء تكليفات

كما نص القرار على إنهاء تكليف عدد من الأسماء وعودتهم للعمل بجهاتهم الأصلية أو تكليفهم بوظائف أخرى داخل الديوان العام للمحافظة، وهم: أحمد فتحي عبد الباري بدر الموظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض للعمل رئيساً لقرية صدلا، ونقل إبراهيم محمد علي عبد الخالق الموظف بمدينة سيدي غازي للعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية الشمارقة، وعودة جمال عبد العزيز إسماعيل السيد لديوان عام المحافظة جهة عمله الأصلية، وجلال مسعد بسيوني محمد ديوان عام الوحدة المحلية بكفر الشيخ، وناهد كمال إبراهيم محمد ديوان عام الوحدة المحلية بكفر الشيخ، وسعد محمد إبراهيم غنيم، ديوان عام الوحدة المحلية بكفر الشيخ، هبة محمد عبد اللطيف أبو شيشة، ديوان عام الوحدة المحلية بكفر الشيخ للعمل بمكتب التصديقات بالغرفة التجارية بكفر الشيخ.