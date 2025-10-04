رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظات بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.. ما القصة؟

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومتابعة الموقف الميداني على مدار الساعة بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والإدارة العامة لحماية النيل بقنا.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتقلبات الأحوال المائية والتغيرات في منسوب نهر النيل بالمحافظات، ورفع درجةالاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية.

محافظ قنا

وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة فعلت دور غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، مع تكليف رؤساء المراكز والمدن ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع جاهزية معدات التدخل السريع، استعدادًا للتعامل الفوري مع أي طارئ قد ينجم عن ارتفاع مناسيب المياه.

إخلاء المنازل وحظائر الماشية

وشدد عبد الحليم على ضرورة إخلاء المنازل وحظائر الماشية والمخازن أو تشوينات المحاصيل الزراعية المقامة على أراضي طرح النهر، حرصا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن الموقف يخضع لمتابعة دقيقة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية، الذي يصدر بيانات دورية وفقًا للتغيرات المرصودة سواء للتحذير أو الطمأنة.

وأشار محافظ قنا إلى أن منسوب نهر النيل بالمحافظة بلغ اليوم 68.8 مترًا، مطمئنًا المواطنين بأن الوضع الحالي آمن، إلا أنه يستدعي استمرار اليقظة والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

محافظة قنا تناشد المواطنين بعدم تداول للأخبار المغلوطة

وناشدت محافظة قنا، المواطنين عدم الانسياق وراء أي مبالغات أو تداول للأخبار المغلوطة وغير الموثقة، مؤكدة أن المعلومات الدقيقة يتم إعلانها عبر المصادر الرسمية المعتمدة لضمان الشفافية وتوحيد الرسائل الإعلامية.

واختتم محافظ قنا، بالتأكيد على أن المحافظة تهيب بجميع المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر أو أصحاب الأراضي الزراعية الواقعة على مقربة من مجرى النيل، ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة خلال الفترة المقبلة لتجنب أي أضرار محتملة قد تنجم عن ارتفاع المناسيب أو تدفق المياه.

الأقصر

تواصل غرفة الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة الأقصر، برئاسة محسن الشامي، مدير الغرفة، العمل على مدار الساعة تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الصادرة إلى جميع رؤساء المدن والقرى، بناءً على الكتاب الدوري الصادر من وزارتي التنمية المحلية والري، بشأن المتابعة الدقيقة لموقف ارتفاع منسوب نهر النيل.

خطة متابعة مكثفة

وأوضح محسن الشامي، مدير غرفة الأزمات بالأقصر، أنه يتم تنفيذ خطة متابعة مكثفة بالتنسيق مع رؤساء المدن وجهاز حماية النيل ومديرية الري ومديرية الأمن والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة تطورات الموقف أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي أي أضرار محتملة على الأرواح أو الممتلكات.

وقال إن التعليمات شملت إخطار المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر أو المناطق القريبة من مجرى النيل، بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة، مع تكليف الوحدات المحلية بسرعة إخلاء أي مناطق قد يثبت تعرضها للخطر وفقاً لتقارير الجهات المختصة.

كما تم التنسيق الكامل مع العمد والمشايخ ومديريات الري والزراعة وحماية النيل والأجهزة الأمنية وإدارة الأملاك، للتأكيد على الالتزام بالتعليمات الوقائية، إلى جانب مراجعة أوضاع الجزر النيلية والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو تطورات ميدانية من خلال مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية.

وأكدت غرفة الأزمات أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، وأن هناك تواصلاً دائماً مع المحافظ، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت داخل نطاق المحافظة.