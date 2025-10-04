قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
أسرار مقبرة الملك أمنحتب الثالث.. عودة الحياة لروائع وادي الملوك بالأقصر |فيديو
اقتصاد

التموين: تعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

 استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن الغذائي والتجارة الداخلية.

      كما شارك  الوزير في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة جهود الدولة للنهوض بصناعة الحديد والصلب باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وفي متابعة ميدانية للملف الرقابي، وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية نائبه اللواء وليد أبو المجد بعقد اجتماع موسع مع مديري المديريات التموينية على مستوى الجمهورية، لمراجعة أوضاع الأسواق وضمان استمرار التواجد الميداني والتصدي لأي ممارسات سلبية.

 وفي خطوة جديدة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، افتتح فاروق أول ثلاثة فروع مطورة للمجمعات الاستهلاكية تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”، بما يعزز مستوى الخدمة وجودة السلع المقدمة للمواطنين.

 وفي إطار حرصه على التواصل المباشر مع التجار التموينيين وشباب مشروع “جمعيتي”، عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعًا موسعًا مع شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية بحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن الوزارة تستمع لمطالب التجار وأصحاب المنافذ وتعمل على وضع حلول عملية تضمن استمرار توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

السلع السلع الأساسية الحديد والصلب وزير التموين التموين الأمن الغذائي الصناعات الإستراتيجية

