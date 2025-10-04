التموين: تعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية

استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن الغذائي والتجارة الداخلية.

كما شارك الوزير في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، لمتابعة جهود الدولة للنهوض بصناعة الحديد والصلب باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

الموجز الأسبوعي لوزارة التموين.. تعاون مع الاتحاد الأوروبي.. افتتاح 3 فروع مطورة للمجمعات الاستهلاكية

وفي متابعة ميدانية للملف الرقابي، وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية نائبه اللواء وليد أبو المجد بعقد اجتماع موسع مع مديري المديريات التموينية على مستوى الجمهورية، لمراجعة أوضاع الأسواق وضمان استمرار التواجد الميداني والتصدي لأي ممارسات سلبية.

وفي خطوة جديدة لتطوير منظومة التجارة الداخلية، افتتح فاروق أول ثلاثة فروع مطورة للمجمعات الاستهلاكية تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”، بما يعزز مستوى الخدمة وجودة السلع المقدمة للمواطنين.

وفي إطار حرصه على التواصل المباشر مع التجار التموينيين وشباب مشروع “جمعيتي”، عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعًا موسعًا مع شعبة تجار البقالة والمواد الغذائية بحضور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن الوزارة تستمع لمطالب التجار وأصحاب المنافذ وتعمل على وضع حلول عملية تضمن استمرار توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.