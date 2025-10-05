قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025: مشاكل صحية طفيفة

حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

فيما يلي نستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

حلّ مشاكلك العاطفية، وتأكد من استيفائك للمتطلبات المهنية. الرخاء يسمح باستثمارات ذكية في سوق الأسهم. توجد مشاكل صحية طفيفة.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

 إذا كان رواد الأعمال يرغبون في بدء شراكات، فاختر اليوم المناسب، لأنك سترى نتائج جيدة في وقت أقرب. سيجتاز الطلاب الامتحان اليوم، وقد يلتحق بعضهم بأول وظيفة لهم اليوم..

برج الميزان اليوم عاطفيًا

قد تطلب من النساء العازبات اللواتي يحضرن حفلات أو مناسبات رسمية الزواج اليوم. قد تتوقعون أيضًا دخول شخص جديد إلى حياتكم اليوم. ربما يحاول شريككم السابق العودة، وقد تكون هذه لحظة ممتعة.

برج الميزان اليوم صحيًا

خذ فترات راحة قصيرة من الشاشات وتنفس بعمق لبضع دقائق. التمدد اللطيف يخفف من تصلب العضلات، إذا شعرت بانخفاض في طاقتك، فخفف التوتر بالتحدث إلى صديق أو ممارسة هواية هادئة تُشعرك بالابتسامة.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

على مطوري الأعمال، وموظفي التسويق والمبيعات، والمروجين تحقيق نتائج جيدة اليوم. يمكن للطلاب المتقدمين للامتحانات التنافسية أيضًا الحصول على نتائج إيجابية. يمكن لرواد الأعمال توقيع شراكات جديدة بثقة، وسيتم اليوم سداد المستحقات.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم

