حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام

دعا الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جموع الأحزاب السياسية والشخصيات العامة إلى إحياء ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد أمام ضريح الزعيم الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام وصاحب قرار العبور.

وأشار السادات في بيان له إلى أن الدعوة تتمثل في التواجد الساعة الحادية عشر صباح يوم الاثنين المقبل بالمنصة تزامنا مع يوم 6 أكتوبر، أمام ضريح الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، وتوجيه رسالة تقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الوطنية، التي تُعد امتدادًا لمسيرة النصر العظيم.

وأكد رئيس حزب السادات الديمقراطي أن نصر أكتوبر المجيد عام 1973 سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية، حيث أعاد للقوات المسلحة والشعب المصري الكبرياء والكرامة بعد سنوات من الاحتلال والانكسار، ففي السادس من أكتوبر، تمكنت الإرادة المصرية من تحطيم أسطورة "الجيش الذي لا يُقهر"، وأثبتت للعالم أن المصريين قادرون بعقيدتهم القتالية على صنع المستحيل.

وأضاف السادات، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، سيظل رمزًا خالدًا في التاريخ، فقد قاد مصر بجرأة وحنكة سياسية جعلته مثالًا للشجاعة والعبقرية العسكرية والسياسية في آن واحد، فكان صاحب قرار الحرب بكل ما حمله من تحديات، ثم حوّل النصر العسكري إلى إنجاز سياسي أعاد الأرض وفتح الطريق نحو الاستقرار والسلام.

وأكد عفت السادات على أن الزعيم الراحل جمع بين إرادة القائد العسكري الذي وثق بقدرة جيشه وشعبه على استرداد الأرض، وبين حكمة رجل الدولة الذي أدرك أن السلام العادل هو الضامن لمستقبل الأجيال، ليبقى اسمه مرتبطًا بنصر أكتوبر العظيم كقائد وزعيم ترك بصمة لا تُمحى في الذاكرة الوطنية والعربية.