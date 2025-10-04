بدوي: إجراء انتخابات النواب بعد أقل من شهر من استحقاق الشيوخ يؤكد قوة الشعب قي مواجهة حملات التشويه

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الاستحقاق الانتخابي الثاني لانتخابات مجلس النواب بعد أقل من شهر من انتخابات مجلس الشيوخ بما يؤكد على قوة الشعب قي مواجهة حملات التشويه التى تستهدف مؤسسات الدولة فتحت في مرحلة فارقة في تاريخ الأمة وعلينا أن نحسن الاختيار لبيت الشعب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي ، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ، بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة.