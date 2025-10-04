إطلاق مبادرة لتحويل الإسكندرية إلى محافظة ذكية خلال قمة تكني سميت 2025

أعلن أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، إطلاق مبادرة جديدة لتحويل المحافظة إلى «محافظة ذكية»، بهدف تطوير منظومة الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال حلول رقمية مبتكرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغرفة التجارية بالإسكندرية.

وأكد المحافظ خلال كلمته في فعاليات قمة تكني سميت الإسكندرية 2025، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق إنجازات لافتة في السنوات الأخيرة، بلغت مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8%، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع قدرات الإنترنت فائق السرعة، وإنشاء مراكز بيانات متطورة تخدم خطط التحول الرقمي.

وأوضح حسن أن مؤتمر تكني سميت يجسد الرؤية الوطنية الطموحة نحو تمكين الشباب ومناقشة مستقبل التكنولوجيا وريادة الأعمال، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أن الاستثمار في الإنسان هو الأجدى والأكثر استدامة، مؤكدًا أن المؤتمر يعد نموذجًا عمليًا لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع، كونه يتيح منصة للتواصل وبناء الشراكات بين مختلف الجهات والقطاعات.

وشدد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة تتحمل مسؤولية دعم جميع المبادرات التي تستهدف تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي، بالتعاون مع الغرفة التجارية والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن مبادرة “الإسكندرية الذكية” تمثل خطوة استراتيجية نحو جعل المدينة نموذجًا رائدًا في الإدارة الحديثة القائمة على التكنولوجيا والابتكار.