زواج رسمي في الإمارات| طليقة أحمد مكي لـ "صدى البلد": أجبرني على توقيع تعهد بعدم إظهار الوثيقة
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
اقتصاد

إطلاق مبادرة لتحويل الإسكندرية إلى محافظة ذكية خلال قمة تكني سميت 2025

فعاليات القمه
فعاليات القمه
ولاء عبد الكريم

أعلن  أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية، إطلاق مبادرة جديدة لتحويل المحافظة إلى «محافظة ذكية»، بهدف تطوير منظومة الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال حلول رقمية مبتكرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغرفة التجارية بالإسكندرية.

وأكد المحافظ خلال كلمته في فعاليات قمة تكني سميت الإسكندرية 2025، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق إنجازات لافتة في السنوات الأخيرة، بلغت مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.8%، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع قدرات الإنترنت فائق السرعة، وإنشاء مراكز بيانات متطورة تخدم خطط التحول الرقمي.

وأوضح حسن أن مؤتمر تكني سميت يجسد الرؤية الوطنية الطموحة نحو تمكين الشباب ومناقشة مستقبل التكنولوجيا وريادة الأعمال، مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد أن الاستثمار في الإنسان هو الأجدى والأكثر استدامة، مؤكدًا أن المؤتمر يعد نموذجًا عمليًا لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع، كونه يتيح منصة للتواصل وبناء الشراكات بين مختلف الجهات والقطاعات.

وشدد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة تتحمل مسؤولية دعم جميع المبادرات التي تستهدف تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الرقمي، بالتعاون مع الغرفة التجارية والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن مبادرة “الإسكندرية الذكية” تمثل خطوة استراتيجية نحو جعل المدينة نموذجًا رائدًا في الإدارة الحديثة القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

محافظ الإسكندرية الإسكندرية محافظة ذكية قمة تكني سميت منظومة الخدمات العامة وزارة الاتصالات حلول رقمية مبتكرة مهارات الشباب

