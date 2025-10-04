أتوبيس الزمالك يصل ستاد هيئة قناة السويس استعدادًا لمواجهة غزل المحلة

وصل أتوبيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس، استعدادًا لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

كان البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.