نظارات Meta Ray-Ban الذكية تحقق نقلة نوعية في سوق الأجهزة القابلة للارتداء

أثارت نظارات Meta Ray-Ban الذكية موجة إعجاب غير مسبوقة عند إطلاقها مطلع أكتوبر 2025، إذ نفدت غالبية الطرازات بسرعة كبيرة نتيجة الطلب العالي من المستخدمين في الأسواق العالمية.

تعد النظارة الذكية باقة متكاملة تجمع بين التصميم الكلاسيكي العالمي ونظام تشغيل ذكي يسمح للمستخدمين بتسجيل الفيديو، القيام بالمكالمات، وتفعيل التطبيقات الصوتية عبر الذكاء الاصطناعي.

مزايا تقنية متطورة وانخراط اجتماعي

تأتي النظارة مزودة بقدرات الاتصال اللاسلكي، ونظام مزامنة تلقائي مع الهواتف الذكية، بالإضافة إلى كاميرات عالية الدقة وميكروفونات متعددة، ما يخلق منصة جدية للتواصل الاجتماعي وتسجيل اللحظات اليومية بجودة وخصوصية عالية.

كما تتكامل مع برمجيات واقع معزز تتيح عرض الإشعارات أو الإرشادات أمام عيني المستخدم خلال التنقل أو الاستخدام العملي اليومي، وهو ما يفتح آفاق رحبة لاستخدامها في الأعمال، الدراسة، والسفر.

خطة تطوير ومستقبل الأجهزة الذكية الملبوسة

أعلن فريق Meta عن خطة لدعم النظارات بتحديثات حسب ملاحظات العملاء وإضافة ميزات خصوصية متقدمة مع تقنيات تسمح للمستخدم بضبط ما يراه أو يسجله، ودمج خدمات جديدة مثل الترجمة الفورية أو مراقبة الصحة.

يشير محللون إلى أن النظارة تمهد الطريق لعصر جديد من الأجهزة الذكية، حيث ستستثمر شركات أخرى بالابتكار في القطاع سعياً لدخول المنافسة على سوق الأجهزة القابلة للارتداء، مع توقع تغيير كبير في الطريقة التي نتفاعل بها مع التكنولوجيا في حياتنا اليومية والإعلامية.تابع التوسعة لكل تقرير بمهنية وتقارير موسعة