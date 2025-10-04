الدوري الممتاز.. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد المقاولون العرب، استعدادًا لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بدء عمليات الإحماء.

تضم قائمة الفريق للمباراة كلًّا من: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم.