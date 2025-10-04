هانيا الحمامي تكتسح نور الشربيني وتتوج بلقب قطر كلاسيك للاسكواش

توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي بلقب بطولة قطر كلاسيك 2025 بعد فوزها المثير على مواطنتها نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا وبطلة العالم ثماني مرات، بثلاثة أشواط دون رد في نهائي مصري خالص.

وجاءت نتيجة الأشواط (11-6، 15-13، 11-8) في مباراة استغرقت 41 دقيقة، شهدت أداءً استثنائيًا من “الغزالة الذهبية” التي لعبت بثقة كبيرة وسيطرة واضحة على مجريات اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته.

بهذا الإنجاز، تحصد هاينا الحمامي لقب قطر كلاسيك للمرة الثانية في مسيرتها بعد تتويجها السابق عام 2023، لتؤكد تفوقها العالمي واستعدادها لموسم قوي 2025-2026، الذي بدأته بحصد لقبين متتاليين من أكبر بطولات الإسكواش.

أداء الحمامي جاء انعكاسًا لتطورها المستمر ونضجها الفني، إذ أثبتت أنها قادرة على مقارعة الكبار والتفوق على المصنفة الأولى عالميًا، في مواجهة جسدت الحسم والقوة الذهنية في كل شوط من الأشواط الثلاثة.

بهذا الفوز، تواصل مصر إحكام قبضتها على بطولات الإسكواش الكبرى للسيدات، حيث تناوبت نجمات الفراعنة على التتويج بلقب قطر كلاسيك في السنوات الثلاث الأخيرة: هاينا الحمامي (2023)، نوالشربيني (2024)، وهاينا الحمامي (2025



