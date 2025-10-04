قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها
ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما حكم إخراج الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية؟ اعرف الحل الشرعي

الزكاة
الزكاة
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يُحقِّق مصلحة الفقير والغني، بشرط أن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة، وأن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًّا لها عند تمام الحول.

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية؟ أنه يراعى أن يتم صرف هذا الجزء المعجل من الزكاة في مصارفها، وأن يقدم من المستحقين ذوي الحاجة، ويستحب أن يقدم من ذوي الحاجة الأقارب، وأن يكون الجزء الذي سيخرجه مقدمًا يفي باحتياجات الفقير أو بعضها بحيث يصح له أن ينتفع به.

شروط وجوب الزكاة

- تجب زكاة المال إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية
- نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 
- الأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيه عن كل ألف جنيه
- الزكاة واجبة في مال المسلم البالغ وغير البالغ العاقل وغير العاقل

إخراج الزكاة على المال المدخر لشراء شقة

وأضافت دار الإفتاء أنه إذا كان الإنسان لا يجد لنفسه وأسرته مسكنًا يضمن لهم إقامة مستقرة، وقد أودع في البنك مالًا يُعِدُّهُ لشراء شقة فهذا المال لا زكاةَ فيه؛ وذلك لأنَّه يصدق عليه أنَّه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية لا الأمور التحسينية أو الترفيهية، والمال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نِصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاةَ فيه

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿ويَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ﴾ [البقرة: 219]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد.

وأما ما زاد من هذا المال على ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تحسينية أو ترفيهية؛ فإنَّه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار ربع العشر (2.5%) من هذا المال.

الزكاة تقديم الزكاة إخراج الزكاة بداية العام نصاب الزكاة شروط وجوب الزكاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

حسام داغر ومحمد ممدوح

حسام داغر يطلق برنامج شقة التعاون ويستضيف محمد ممدوح في أولى الحلقات

داليا البحيري

بفستان أسود أنيق.. أحدث ظهور لـ داليا البحيري

مهرجان الإسكندرية السينمائي

تكريم المخرج الفرنسي جون بير أمريس في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

بالصور

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

توقعات ليلى عبد اللطيف

إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد