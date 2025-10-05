أحلى من الجاهز.. طريقة عمل سوسيس دجاج في المنزل

يعد سوسيس الدجاج من الأكلان السريعة المفضلة للعديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال، وتحرص العديد من الأمهات على تقديم أفضل أنواع الطعام لأسرتها، لذلك نقدم لكم طريقة عمل سوسيس دجاج في المنزل بالخطوات.

مقادير سوسيس دجاج

صدور دجاج فيليه

ثوم بودرة

بصل بودرة

بيضة

نصف كوب دقيق

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

بابريكا

بيكنج بودر

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير سوسيس دجاج

اضربي الدجاج في محضر الطعام مع التوابل والدقيق والملح والفلفل والبيكنج بودر

شكلي الخليط أصابع في ورق النايلون

أسلقي أصابع السويس في الماء المغلى على النار

يحفظ في الثلاجة ويستخدم.