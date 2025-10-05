قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة
تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي
مسئول في البيت الأبيض: خطة ترامب لغزة «سرية».. ومسئولون بالخارجية خارج الصورة
فتح: ندرك جيدًا أهمية الموقف الأمريكي في مسألة ضمانات وقف إطلاق النار
الشهيد إبراهيم الرفاعي "كابوس إسرائيل"| بث الرعب للعدو.. ونفذ عمليات تاريخية في حرب أكتوبر
ما يقال عند المرور على المقابر؟.. كلمات وأدعية مستحبة للميت
رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي وعودة زيزو مكسب للفريق
بعد انتهاء اجتماع اللجنة الخاصة .. ماذا ينتظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
استطلاع أمريكي: 4 من كل 10 يهود يرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
اليوم.. المنتخب الوطني يبدأ معسكر حسم التأهل إلى مونديال 2026
محافظ الشرقية يتفقد موقع انهيار جزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مولد النبي بالزقازيق
صفقاته لم تقدّم المستوى المُنتظر.. محمد فاروق: الزمالك يعيش حالة انهيار كروي
3 أسباب غير متوقعة وراء تنميل الأصابع

نهى هجرس

يمكن أن يحدث التنميل في الأصابع لأسباب مختلفة، بما في ذلك بعض الأدوية والحالات التي تؤثر على الأعصاب، مثل متلازمة النفق الرسغي.

في بعض الحالات، قد يتطلب العلاج تغييرًا في طريقة استخدام الشخص ليديه، ومع ذلك، قد يلزم العلاج الدوائي أو الجراحة في الحالات ذات الأسباب الكامنة الأكثر تعقيدًا.

تتناول هذه المقالة أهك الأسباب التي تؤدي إلى تنميل الأصابع .

اسباب تنميل الأصابع

تلف الأعصاب في اليدين أو الذراعين أو الرقبة.

انزلاق غضروفي يضغط على الأعصاب الشوكية.

الضغط على الأعصاب بسبب الأورام أو العدوى أو تضخم الأوعية الدموية.

متلازمة النفق الرسغي ، حالة شائعة تُصيب أعصاب الرسغ، تحدث هذه الحالة غالبًا عند استخدام اليدين والمعصمين لحركات متكررة في العمل.

ضغط العصب الزندي نتيجة الانحناء أو الاتكاء على مرفقيك لفترة طويلة

قد تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

لدغات الحيوانات أو الحشرات.

بعض الأدوية.

نقص فيتامين ب12 .

مستويات غير طبيعية من الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم.

المصدر Cleveland clinic 

