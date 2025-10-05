3 أسباب غير متوقعة وراء تنميل الأصابع

يمكن أن يحدث التنميل في الأصابع لأسباب مختلفة، بما في ذلك بعض الأدوية والحالات التي تؤثر على الأعصاب، مثل متلازمة النفق الرسغي.

في بعض الحالات، قد يتطلب العلاج تغييرًا في طريقة استخدام الشخص ليديه، ومع ذلك، قد يلزم العلاج الدوائي أو الجراحة في الحالات ذات الأسباب الكامنة الأكثر تعقيدًا.

تتناول هذه المقالة أهك الأسباب التي تؤدي إلى تنميل الأصابع .

اسباب تنميل الأصابع

تلف الأعصاب في اليدين أو الذراعين أو الرقبة.

انزلاق غضروفي يضغط على الأعصاب الشوكية.

الضغط على الأعصاب بسبب الأورام أو العدوى أو تضخم الأوعية الدموية.

متلازمة النفق الرسغي ، حالة شائعة تُصيب أعصاب الرسغ، تحدث هذه الحالة غالبًا عند استخدام اليدين والمعصمين لحركات متكررة في العمل.

ضغط العصب الزندي نتيجة الانحناء أو الاتكاء على مرفقيك لفترة طويلة

قد تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

لدغات الحيوانات أو الحشرات.

بعض الأدوية.

نقص فيتامين ب12 .

مستويات غير طبيعية من الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم.

