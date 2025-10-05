قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف نكون من أحباب رسول الله؟ .. علي جمعة يوضح
مصر تتقدم في مؤشر التعليم الفني من المركز 113 لـ 43 عالميًا
شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ45 تواصل اصطفافها تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة|شاهد
183 رمزًا انتخابيًا .. ننشر قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب
مفاوضات الحرب والسلام.. كيف استردت مصر سيناء كاملة من إسرائيل؟
5 أكتوبر.. كيف ستحتفل اليونسكو بـ اليوم العالمي للمعلمين ؟
آلاف الأطنان من المساعدات الإيوائية ضمن القافلة الـ45 لقوافل «زاد العزة» من مصر إلى غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
مَنْ ينظر لما في يد غيره مِنْ النّعم .. احذر 5 مصائب مهلكة
هشام حنفي يوضح سبب استبعاد أحمد الشناوي من منتخب مصر
تدمير منظومة هيمارس أوكرانية في خاركوف.. وتقرير عن تفاقم الفساد بكييف
نوم الطفل في الفصل .. أستاذ علم نفس يكشف الأسباب والحلول | فيديو
رياضة

فيريرا: يجب أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى طريق الانتصارات

فيريرا
فيريرا
باسنتي ناجي

نشر الإعلامي أحمد عبد. الباسط تعليق المدرب يانيك فيريرا علي تعادل الزمالك امام غزل المحلة أمس.

وقال فيريرا:"الإحباط الأكبر أننا نفقد نقاطًا لا يستحق المنافس الحصول عليها، ويجب أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى طريق الانتصارات".

وطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك حسين لبيب رئيس النادي بضرورة رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية في ظل تراجع النتائج وفقدان صدارة الدوري.

وأكد مصدر بمجلس الإدارة أن هناك تحركات مكثفة في الفترة الحالية لإقناع حسين لبيب برحيل المدير الفني والحديث مع جون إدوارد المدير الرياضي لرحيل فيريرا في ظل فترة توقف الدوري بسبب التصفيات المؤهلة لكأس العالم على أن يتم التعاقد مع بديل محلي أو أجنبي.

ومن المقرر أن يعقد رئيس النادي جلسة مع المدير الرياضي خلال ساعات لحسم مصير المدرب.

وتعادل فريق الزمالك مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة يحتل المركز الثاني، في حين ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 11 نقطة يحتل المركز الرابع عشر.

فيريرا الزمالك الاهلي

