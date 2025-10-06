قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كم مرة تؤديها؟.. الإفتاء تكشف عدد مرات تكرار صلاة الاستخارة
مصرع 3 شباب من أبناء المنوفية في حادث أثناء توجههم للعمل
سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم
أسعار ومواصفات مازدا 6 موديل 2025 في السعودية
حكم الزواج بغير رضا الوالدين.. الإفتاء تجيب
نائبة فرنسية: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
هل الصلاة صحيحة؟.. حكم عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس وسقوط أمطار على تلك المناطق
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة
إسرائيل ترحّل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج إلى اليونان بعد احتجازها وتعذيبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحت رعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية توفر مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
أ ش أ

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 27 من مبادرة (كلنا واحد) تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والتي تم مدها لمدة شهر، اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وبلغ أعداد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة (55 سلسلة تجارية - 117 مكتبة - 18 شادرا رئيسيا وفرعيا - 5 قوافل متحركة)، بإجمالي 2727 منفذا؛ وذلك بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1150 منفذا ثابتا ومتحركا بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.. والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واح السيد رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

محمد صلاح

بكل لغات العالم أنت الأفضل..استقبال خاص لـ محمد صلاح في مطار القاهرة

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

مدحت الكمار

برلماني: انتصارات أكتوبر نبراس للفخر الوطني ومسيرة البناء والتنمية

الكلاب

التصالح المشروط.. قانون حيازة الحيوانات الخطرة يضع ضوابط جديدة لإنهاء النزاعات

حسين خضير

برلماني: انتصار أكتوبر نموذج خالد للتضحية والوحدة الوطنية

بالصور

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد