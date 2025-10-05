محافظو الجمهورية يهنئون الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد

بعث محافظو الجمهورية برقيات تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد.

ففي الفيوم، أرسل المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد.

وقال المحافظ، في البرقية، "بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات".

وأضاف: "أننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهود خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار".

وفي مطروح، بعث المحافظ خالد شعيب، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة.

وقال المحافظ - في البرقية - "يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة؛ هذه الذكرى الغالية على قلوب جميع المصريين والأمة العربية والإسلامية، وستظل مبعثا للفخر ورمزا للعزة والكرامة لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر، لتكون في سجل التاريخ درسا في التضحية والفداء والتخطيط العلمي والاستراتيجيات، ومواجهة كافة التحديات والأزمات من أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي بإذن الله".

وأضاف :"نسأل المولى عز وجل أن يعيد علينا الذكرى الغالية بالخير، وأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الانتصارات والعزة والتقدم، دمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة بهذه المناسبة التاريخية العظيمة والخالدة في سجل انتصارات وبطولات الجيش المصري العظيم إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء حاتم زهران قائد المنطقة الغربية العسكرية وقادة القوات والأفرع بالقوات المسلحة بهذه المناسبة العظيمة والخالدة في تاريخ مصر .

وفي نفس السياق، هنأ القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح الدكتور عمرو المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 52 انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد المصري أن ذكرى السادس من أكتوبر ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة الوطنية، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري الصلبة وعزيمته التي لا تلين.