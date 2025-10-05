وزيرة التنمية المحلية تناقش سبل تطوير المحميات وخطط التكيف مع تغير المناخ

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وتابعت د.منال عوض مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026 بمختلف مراكز المحافظة وبصفة خاصة مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتدعيم الخدمات للمواطنين وبرنامج النقل والطرق والمواصلات وتحسين البيئة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المالية المخصصة بالخطة الاستثمارية، وسرعة الانتهاء من طرح جميع المشروعات والتنفيذ على أفضل جودة واستفادة المواطنين منها .

وأشار الدكتور أحمد الأنصارى إلى أن إجمالى اعتمادات مشروعات المرحلة الأولى من الخطة تبلغ حوالى 124 مليون و277 ألف جنيه، وهناك متابعة مستمرة على أرض الواقع للمشروعات للانتهار منها فى التوقيات المحددة .

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة فى ملف الاستثمار وتذليل أى عقبات تواجه رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع فى المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة والاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية للفيوم فى ظل ما تتمتع به المحافظة من فرص استثمارية واعدة .

وأوضح د.أحمد الأنصاري أن محافظة الفيوم تتميز بفرص استثمارات كبيرة فى القطاع السياحى وقطاع النباتات الطبية والعطرية وغيرها من القطاعات الجاذبة للاستثمار، ويتم تقديم كل الدعم اللازم للمستثمرين وتوفير كافة التيسيرات اللازمة خاصة فى المنطقة الاستثمارية الحرة بالمحافظة.

وتابعت الوزيرة مع محافظ الفيوم أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـــ 27 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتى إنطلقت أمس السبت وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري.



وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة التعامل بكل حسم فى مواجهة التعديات على أملاك وأراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإزالة أى مخالفات فى المهد حفاظاً على حق الدولة والأجيال القادمة .

وأوضح د.أحمد الأنصاري أن الحملات في المرحلة الثالثة تستهدف إزالة حالات التعدي للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة سواء بالبناء أو الزراعة، مؤكداً تضافر كافة الجهود ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال وصور التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح و المتغيرات المكانية بمختلف المراكز بالمحافظة ، مؤكدة على أهمية بذل المزيد من الجهد وتسريع وتيرة العمل فى تلك الملفات المهمة خلال الفترة القادمة وتكثيف عمل اللجان المعنية للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت .

وخلال اللقاء ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ الفيوم الموقف الراهن لتطوير المحميات الطبيعية بالمحافظة التي تعد من المحافظات ذات الطابع البيئي المتميز بما تمتلكه من موارد طبيعية ومواقع فريدة مثل وادي الحيتان ووادي الريان وبحيرة قارون، والتي تشكل منظومة بيئية متكاملة تجمع بين القيمة التراثية والسياحية والبيئية.

وأكدت عوض على أهمية تحقيق الاستفادة المثلى بما تضمه المحافظة من مناطق تمثل متنفسا سواء للمواطن المصري أو السائحين، حيث تعد محمية وادى الريان من اكثر المناطق جذبا للسياحة البيئية نظرا لقربها من محافظة القاهرة بالإضافة الى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة والتى تميزها، وضرورة إشراك السكان المحليين بالمنطقة في تقديم الخدمات والتجارب المميزة.

وبحثت د. منال عوض سبل تنفيذ خطط التكيف مع تغير المناخ في المحافظة والتي تعد موقعا مثاليًا لتطبيق برامج التكيف وتعزيز المرونة البيئية والمجتمعية، حيث تقدم نموذجًا حيًا لتأثيرات التغيرات المناخية على أنماط المعيشة والموارد الطبيعية منذ آلاف السنين.