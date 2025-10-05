فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟

القطن هو نسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية، هو ثقافة وأسلوب حياة وتقليد ضارب بجذوره في صميم الحضارة الإنسانية، ولا شك أنه أكثر الأقمشة شيوعًا في ملابسنا، وهو مصدر عيش للملايين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال البسطاء، بما فيهم النساء وأسرهن، إنه بأختصار محصول يخفف من حدة الفقر في بعض أقل البلدان نمواً في العالم، ويوفر فرص عمل مستدامة ولائقة، ومع أنه يساهم في اقتصاديات الكثير من البلدان الكبري، إلا أنه شبكة أمان للبلدان الأقل نموًا، وهو أيضًا محصول مستدام وسلعة زراعية وحيدة توفر الألياف والغذاء والوقود. وعلاوة على ذلك، فإنه يلعب دورًا مهمًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتجارة الدولية، ويساهم في خطة التنمية وأهـداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.



اليوم العالمي للقطن

وقال الدكتور مصطفي عمارة وكيل معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة ، إنه تعود جذور مفهوم اليوم العالمي للقطن إلى مبادرة أطلقتها بلدان القطن الأربعة: بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي بهدف تحسين فرص الوصول إلى الأسواق والمنتجات ذات الصلة بالقطن وتسليط الضوء على الروابط بين القطن والتجارة والتنمية، ويعترف هذا اليوم بمئات الملايين في العالم الذين يكسبون رزقهم من خلال عملهم في إنتاج القطن والصناعات ذات الصلة، ويعترف بدور المرأة، وخاصة في البلدان النامية والأقل نموًا، وقد أقيم اليوم العالمي للقطن لأول مرة في جميع أنحاء العالم في 7 أكتوبر 2021، ومنذ ذلك الحين، يعتبر حدثًا مهمًا، مع تنظيم أنشطة مختلفة للاحتفال به ومساهماته في الاقتصاد العالمي والاستدامة والابتكار مما يتيح فرص جيدة لتبادل المعرفة وعرض الأنشطة المتعلقة.

وأضاف "عمارة" أن الاحتفال باليوم العالمي للقطن يفتح باب فرصة لا نظير لها لتجديد الالتزام بقطاع القطن المستدام بما يعود على الإنتاج بخير أوفر ويحقق مستوى تغذية أفضل، وبيئة أسلم، وحياة أرغد دون ترك أحدهم متخلفاً عن الركب، ويمثل الاحتفال فرصة للترويج وتبادل المعرفة وعرض الأنشطة والمنتجات المتعلقة، ولا يذكرنا هذا اليوم بأهمية القطن فحسب، بل يُظهر لنا أيضًا أنه أكثر من مجرد نسيج ويعمل كمحرك اقتصادي في العديد من الدول.



أهداف اليوم العالمي للقطن



وكشف " وكيل معهد بحوث القطن " عن أهداف اليوم العالمي للقطن

1- زيادة الوعي بأهمية القطن والمنتجات المرتبطة.

2- تسليط الضوء على دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر في البلدان الأقل نموًا.

3- تعزيز التجارة الدولية وتمكين البلدان من الاستفادة من صناعات سلسلة التوريد.

4- إذكاء الوعي المجتمعي بالقطاع، والتأكيد على مساهمة القطاع في التنمية.

5- إبراز أهمية النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام وإتاحة فرص العمل المنتجة واللائقة للجميع.

6- لفت الانتباه إلى مئات الملايين من الناس حول العالم الذين يكسبون رزقهم من خلال سلسلة القيمة المضافة.

7- الجمع ما بين أصحاب المصلحة مع تسليط الضوء على الدور الجوهري الذي يلعبه في عملية التحوّل الاقتصادي وتحقيق التنمية الزراعية.

8- زيادة الوعي بضرورة الوصول إلى أسواق القطن والمنتجات المرتبطة وتعزيز سياسات التجارة المستدامة وتمكين البلدان النامية من الاستفادة بشكل أكبر من كل خطوة من خطوات قطاع سلاسل القيمة للقطن.



وتابع قائلا :" هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات لتوسيع نطاق هذا القطاع إلى ما هو أبعد من مجرد إنتاج المادة الأولية للقطن وإيجاد فرص عمل جديدة مدرة للدخل، لاسيما بالنسبة للمزارعين، وذلك من خلال إضافة قيمة أكبر إلى ألياف القطن وتطوير منتجات ثانوية للقطن. والاحتفال باليوم العالمي للقطن يفتح باب فرصة لا نظير لها لتجديد الالتزام بقطاع القطن المستدام بما يعود على الإنتاج بخير أوفر ويحقق مستوى تغذية أفضل، وبيئة أسلم، وحياة أرغد دون ترك أحدهم متخلفاً عن الركب، ويمثل الاحتفال فرصة للترويج للقطن وتبادل المعرفة وعرض الأنشطة والمنتجات المتعلقة بالقطن، ولا يذكرنا هذا اليوم بأهمية القطن فحسب، بل يُظهر لنا أيضًا أنه أكثر من مجرد نسيج ويعمل كمحرك اقتصادي في العديد من الدول.





ماذا يعني القطن للعالم؟



القطن أكثر الأقمشة شيوعًا في المنسوجات والملابس.

القطن مريح ومضاد للحساسية وجيد التهوية ومتين.

القطن هو السلعة الزراعية التي توفر الألياف والغذاء، يمكنه إنتاج زيت صالح للأكل، ويمكن استخدام بذوره كعلف للحيوانات ومستحضرات التجميل، ويمكن استخدام سيقانه وأوراقه كوقود.

القطن مادة صديقة للبيئة حيث يتحلل نسيج القطن بيولوجيًا بسرعة، ويحد من التلوث.

القطن مصدر من مصادر العيش بالنسبة للملايين من أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال وأسرهم، فهو يوفر الوظائف والدخل على حد سواء في أفقر المناطق الريفية في العالم.

وأكد أن قطاع القطن يعد على امتداد كافة مستويات سلسلة القيمة سبيلاً لتمكين المرأة ودعم توظيف الشباب، إضافة إلى قدرته على ضمان توفير عمل لائق للجميع.

هنالك نحو 35 مليون مزارع منتج للقطن في العالم، نصفهم تقريباً من النساء.

ولفت إلي أنه تفيد صناعة القطن ما يربو علي 100 مليون اسرة حول العالم في 80 دولة في خمس قارات.

القطن هو أهم الألياف الطبيعية على الإطلاق، ويستخدم 80 % من القطن في صناعة الملابس، و15% في صناعة المفروشات المنزلية، و 5% من نصيب المنتجات غير النسيجية.

يمكن زراعة هذا المحصول المقاوم للتغيرات المناخية، في المناطق الجافة والقاحلة.

مساحات القطن المنزرعة تغطي 2.1٪ فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.



وذكر الدكتور مصطفى عمارة أهم التحديات المقبلة:

يعتبر توافر نظام دولي لتجارة القطن قائم على القواعد بعيداً عن التمييز، ومفتوح للجميع، وعادل وشمولي، يتسم بالشفافية وقابل للتنبؤ به، أساس لتوفير مصادر العيش لمئات الملايين من الأشخاص حول العالم.

تقلبات أسعار السوق، وتغير المناخ، والآفات، والأمراض، والحروب وتباطؤ الاقتصادي العالمي هي من بين القضايا التي تشكل تحديًا أمام هذا القطاع.

يواجه القطن أوجه عدم اليقين والثقة على جانبي العرض والطلب والتي تحتاج إلى حلول مناسبة، والتصدي لها بطريقة سويّة، وخاصة إذا كان القطاع سيحقق إمكاناته الكاملة في دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

الحاجة إلى استثمارات أكبر لتوسيع القطاع بما يتجاوز إنتاج القطن الخام وخلق فرص دخل جديدة، من خلال إضافة قيمة أكبر وتطوير المنتجات الثانوية من القطن.

يجب أن يكون هناك العديد من سياسات وبرامج لدعم قطاع القطن مثل الدعم المباشر للمنتجين، وحماية المنتجات الوطنية، إعانات التأمين على المحصول، وآليات دعم الأسعار.

تشكل التكنولوجيات المبتكرة والموارد جانباً جوهرياً من جوانب ضمان الحفاظ على حيوية القطاع واستدامته.

هنالك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات لتوسيع نطاق هذا القطاع إلى ما هو أبعد من مجرد إنتاج المادة الأولية.

من الأهمية الجوهرية بمكان تقليص حجم التجارة المؤدية إلى التحايل علي التدابير المتخذة لدعم القطن على المستوى المحلي، إضافة إلى الحد من عمليات تحايل في السوق تفضي إلى عرقلة المنافع المكتسبة.