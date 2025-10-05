سعد شلبي يستعرض الترتيبات الخاصة بعمومية الأهلي.. صور

عقد الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي اجتماعًا موسعًا مع مديري الأفرع والإدارات، وذلك في إطار متابعة كافة التفاصيل الخاصة بالإعداد لانعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري بمقر النادي بالجزيرة.

حرص المدير التنفيذي على نقل تحية مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب للإدارة التنفيذية بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في تنظيم الجمعية العمومية الأخيرة «الاجتماع الخاص»، مشيدًا بالشكل الحضاري الذي ظهر به النادي خلال هذا الحدث.

استعرض المدير التنفيذي كافة التحضيرات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقبلة، بدءًا من الجوانب اللوجستية والفنية، مرورًا بعمليات تجهيز مقار التسجيل والتصويت وقاعات الاستقبال، وانتهاءً بخطط التنظيم الأمني والإرشادي التي تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والسهولة للأعضاء.

كما ناقش مع الحضور خطط الدعم التقني لضمان سير إجراءات التسجيل والتصويت بسلاسة وكفاءة.

