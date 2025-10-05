قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إشادة برلمانية بمتابعة الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد ودور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام

  • مدبولي:اجتماعات دورية على مدار الأسبوع لمتابعة ما تم تنفيذه في ملف الطروحات الحكومية مع الوزراء والمسئولين المعنيين
  • برلمانية: متابعة الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية تسهم في تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة
  • نائب: برنامج الطروحات الحكومة أحد أهم محاور تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني


استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جهود تجهيز الشركات الحكومية للطروحات الحكومية، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "إي إف جي هيرميس EFG" القابضة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.


وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة بأجهزتها المختلفة تضع نصب أعينها إنجاز برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت وبشكل احترافي، عبر الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين الحكومي والخاص في القطاع المالي، حيث يستضيف الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعات دورية على مدار الأسبوع لمتابعة ما تم تنفيذه في هذا الملف المهم مع الوزراء والمسئولين المعنيين.


في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، متابعة الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة أنها تسهم في تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الشركات المطروحة لتحقيق النمو المستدام.


و أكدت" الكسان" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن برنامج الطروحات الحكومية ضمانة حقيقة لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، إلى جانب مشاركته في فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير وإدارة الأصول الحكومية.


من جانبه، ثمن النائب، عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الحكومة لجادة لبرنامج الطروحات الحكومية، باعتباره أحد أهم محاور تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق أهداف الدولة في توسيع قاعدة ملكية الشركات وتحسين كفاءتها التشغيلية.

و أشار" يحيي" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" إلى أن 
برنامج الطروحات الحكومية يعتبر أحد الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.

وأكد عضو النواب، على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لضمان تحقيق أهدافه في جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة إدارة الشركات.

