إنعام محمد علي: التقيت أبطال الطريق إلى إيلات الحقيقيين وحماسهم دفعني لإخراج الفيلم

أكدت المخرجة إنعام محمد علي، أن والدتها احتضنتها هي وشقيقتها منذ الصغر، وأصرت على استكمال تعليمهما مثل أشقائهما الذكور، مشيرة إلى أن سر بقاء أعمالها الدرامية حتى الآن هو الإخلاص في العمل والجهد والتركيز على الخروج بكافة التفاصيل في العمل مميزة.

استخراج أفضل ما لديهم

وأضافت إنعام محمد علي، خلال لقاءها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن دورها في أعمالها لم يقتصر على اختيار الممثلين فقط، بل كانت تسعى لاستخراج أفضل ما لديهم من أداء وقدرات فنية، موضحة أنها لم تكن تتوقع النجاح الكبير لفيلم "الطريق إلى إيلات".

حماس أبطال القصة

وأوضحت إنعام محمد علي، أنها التقت الأبطال الحقيقيين لفيلم "الطريق إلى إيلات" واستمتعت إلى تفاصيل تجربتهم في العملية، مشيرة إلى أن حماس أبطال القصة الحقيقية كان الدافع الرئيسي الذي جعلها تقبل إخراج الفيلم.

وأشارت إنعام محمد علي، إلى أنه تم تدريب المشاركين في فيلم "الطريق إلى إيلات" تدريبًا خاصًا على الغوص استعدادًا لتجسيد الأحداث بدقة وواقعية.