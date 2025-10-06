قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
3.2 مليار دولار القيمة التقديرية لعلامة موسم الرياض التجارية

الرياض
الرياض
وكالات

وصلت القيمة التقديرية للعلامة التجارية لموسم الرياض إلى 3.2 مليار دولار، بحسب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية.

ينطلق موسم الرياض 2025 يوم الجمعة المقبل، بمسيرة كبيرة في منطقة "البوليفارد"، في العاصمة السعودية الرياض، بالتعاون مع شركة "ميسيز" الأميركية، وتتضمن المسيرة 25 بالوناً كبيراً و25 عربة و3000 راقص وراقصة ومؤدي عروض.

مستهدفات 2025

وأضاف المستشار تركي آل الشيخ في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الحكومي لتناول تفاصيل موسم الرياض 2025 اليوم، أن الهيئة تستهدف في الموسم المقبل، تجاوز أرقام الزيارات المحققة العام الماضي والبالغة 20 مليون زائر. 
فرض الإقبال المتزايد خلال المواسم الماضية، إضافة 40% إلى الطاقة الاستيعابية لموسم الرياض 2024، وتمديد فعاليته من 3 إلى 6 أشهر، كما كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بمقابلة سابقة مع "الشرق"، بحيث أصبح يضم 14 منطقة ترفيهية بمساحة 7.2 مليون متر مربع، تستضيف 11 حدثاً عالمياً.

أبرز أرقام موسم الرياض 2025:

2100 شركة مشاركة.
%95 من الشركات المشاركة محلية.
4200 عقد ضمن الموسم.
7 آلاف فعالية.
11 منطقة ترفيهية.
15 بطولة عالمية.
34 معرضاً ومهرجاناً.
50 مسرحية سعودية ومصرية وخليجية جاهزة للعرض.
سيضم موسم هذا العام 15 مسرحاً وحلبتين، أحدهما "أرينا البنك العربي" والتي ستقام فيها 5 فعاليات كبرى، أولها بطولة "سيكس كينجز سلام" للتنس يتنافس فيها 6 لاعبين عالميين على جائزة هي الأكبر عالمياً، إضافة إلى أحد أكبر نزالات الملاكمة على مستوى العالم، و"جوي أوورد"، ومعرض مجوهرات عالمي.

دولار موسم الرياض الرياض التجارية إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل ا

