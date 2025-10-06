العاملين بالتعليم: حرب أكتوبر كانت وبالا على العدو الصهيوني

هنأ هشام رضوان رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وجميع اللجان النقابية التابعة لها، والعاملين بالحقل التعليمي، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمرور اكثر من نصف قرن على حرب أكتوبر المجيدة.

وقال رضوان، إن حرب أكتوبر كانت وبالا على العدو الصهيوني الذي كان يدعي أنه يملك جيشا لا يقهر د، ولكن بإرادة الله وحكمة القادة المصريين ورجال القوات المسلحة البواسل استطاعوا أن يقودوا حربا قوية وحطموا خط بارليف ورفعوا علم النصر وأعادوا لشعب مصر العزة والكرامة بهذا الانتصار العظيم.

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي إلى أن النصر تحقق لمصر في مثل هذا اليوم السادس من أكتوبر 1973، (أي قبل 52 عاما)، على أيدي أبنائها الذين يضحون بأنفسهم يوما بعد يوم في سبيل حماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم الذي يستحق أن نفتخر به أمام العالم كله.

وأكد رضوان - في ختام تصريحاته - أن شعب مصر هو شعب الصمود والقوة والعزم، شعب يتحدي المستحيل من أجل أن يحيا الوطن.