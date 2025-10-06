فريدة سيف النصر تطلب من جمهورها الدعاء لشقيقها

وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة مؤثرة، طالبت فيها جمهورها بالدعاء لشقيقها بدر الدين، مشيرة أن حالته الصحية في تدهور.

وكتبت فريدة في منشورها عبر حسابها على موقع فيسبوك: "حبايبي في الله من قلب موجوع على وجع قلب أخوه اللي سكنوا رحم واحد وطعامهم من دم ولحم ولبن واحد.. صعب يا قلبي تستغيث بيا وتقولي قلبي بيوجعني يا فريدة ادعي لي.. أنا كل نقطة دم ونفس فيا بيدعيلك وكمان هاطلب من الطيبين يدعوا لبدر الدين أخويا حبيبي.. الدعاء يرفع البلاء ويغير القدر وسيستجيب الله فلا نعلم من أقربنا لله يسمع دعاؤه".

أضافت: "فضلًا وليس أمرًا الحالة صعبة ولا صعب على الله سيجعله سهلًا بدعاؤنا، تقيلت عليكم معلش.. شكرًا.. والله أنا اللي قلبي واجعني دلوقتي نغزات على كل آه منه ودموعي في حلقي مرة.. يااااارب لأول مرة يطلب حاجة ماعرفش أعملها أنا عاجزة ياااااااارب»، داعية جمهورها للوقوف معها بالدعاء لشقيقها".