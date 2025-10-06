مبادرة "طوف وشوف معالم بلادنا السياحية" تبرز الدور المتميز لطلاب جامعة قناة السويس

شهدت جامعة قناة السويس مشاركة متميزة ضمن فعاليات الحفل السنوي لإستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2025 / 2026.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف الدكتورة نيفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور حاتم رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سلامة مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، وبمشاركة الدكتور محمد يس مدير مركز الدعم الأكاديمي.

حيث شارك قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق في فعاليات الحفل، حيث تم تعريف الطلاب بدور القطاع في ربط الكلية بالمجتمع وتنمية الوعي البيئي والسياحي لديهم، إلى جانب استعراض أبرز إنجازاته وخططه المستقبلية للعام الأكاديمي الجديد.

كما قدّم طلاب مبادرة "طوف وشوف... معالم بلادنا السياحية" بإشراف الدكتورة سمر مصلح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسس المبادرة، عرضًا مميزًا تناول دور المبادرة في تنشيط السياحة الداخلية والتعريف بالمقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها مصر، مؤكدين أهمية دور الشباب في نشر الوعي السياحي وترسيخ قيم الانتماء للوطن.

ويأتي هذا الحفل في إطار حرص جامعة قناة السويس على دعم طلابها أكاديميًا ومهنيًا، وتشجيعهم على الاندماج في الأنشطة الجامعية والتنموية التي تُسهم في إعدادهم ليكونوا نموذجًا مشرفًا من الكوادر الوطنية القادرة على خدمة المجتمع ومواكبة تطورات سوق العمل في مجالي السياحة والفندقة.