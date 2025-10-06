قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انتصارات أكتوبر المجيدة.. الفريق أسامة ربيع واللواء أكرم جلال يشهدان تدشين كوبري الشهيد مقدم أمير عوض الله العائم

الإسماعيلية انجي هيبة


 

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طيار/ أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، افتتاح كوبري الشهيد مقدم أمير إبراهيم عوض الله ( الكوبري الغربي) بالكيلو متر 86.600 ترقيم قناة ضمن سلسلة الكباري العائمة على القناة، وذلك بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، واللواء هيثم البوهي رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، والأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والعميدأح محمد عبد اللطيف المحمدي مساعد قائد الجيش الثاني، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة عدد محاور العبور من وإلى سيناء وبالتزامن مع احتفالات أكتوبر المجيدة.

شملت مراسم الفعالية إزاحة الستار عن جدارية الافتتاح، تلاها القيام بجولة تفقدية للكوبري العائم وعمل تجربة تحميل  بقافلة من السيارات والمركبات مختلفة الأحجام للتأكد من سلامة جميع العناصر الملاحية والأرضية بالكوبري والطرق والمداخل المؤدية إليه.

يعد الكوبري العائم الجديد هو امتداد للكوبري الشرقي الموجود على القناة الجديدة ليكتمل بذلك المحور الجديد للربط بالقطاع الأوسط للقناة.

يبلغ طول الجزء المعدني للكوبري العائم  280 مترا، وعرضه 15 مترا، ويتكون من أربع بنتونات عائمة بوزن إجمالي 1650 طن، وتصل حمولته إلى 100 طن للسيارة الواحدة، بحد أقصى 4 مركبات نقل ثقيل على الكوبري في ذات الوقت.

والكوبري من تصميم ترسانة بورسعيد البحرية واعتماد هيئة الإشراف الفرنسية (BV)، و تضافرت خلال عملية بنائه جهود ترسانة بورتوفيق البحرية وشركات الهيئة بالتعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية ( القطاع الخاص) وذلك تحت إشراف ترسانة بورسعيد البحرية، فيما قامت الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس بتنفيذ المراسي الخرسانية بالإضافة إلى الإشراف على أعمال تجهيز مداخل ومخارج الكوبري والتي قامت بتفيذها كل من شركة قناة السويس للموانئ التابعة للهيئة، بالإضافة إلى شركة التنمية للمقاولات كمقاول للمشروع.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتنمية سيناء وربطها بالوادي عبر محاور العبور المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى نجاح هيئة قناة السويس في مضاعفة محاور العبور من وإلى سيناء خلال السنوات العشر الأخيرة لترتفع  من 10 محاور عبور فقط خلال عام 2014 لتصل إلى 25 محور عبور حتى الآن من بينها  8 محاور معديات و6 محاور للأنفاق و13 كوبري عائم موزعة على 8 محاور بالإضافة إلى كل من محور كوبري السلام ومحور كوبري الفردان ومحور شركة الحاويات لشرق التفريعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن المحور الجديد الذي يتزامن افتتاحه مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يعد هو المحور الثالث في نطاق القطاع الأوسط للقناة والذي يمتد على القناتين الأصلية والقناة الجديدة ليعمل بالتكامل مع المحور الذي تم إنشاؤه في الكم 65.500 ترقيم قناة، والمحور المتواجد بالكم 70.300 ترقيم قناة، بما يمثل إضافة جديدة ستساهم في تحقيق الأهداف التنموية وتلبية المتطلبات الأمنية والاستراتيجية.

ووجه الفريق ربيع الشكر لكافة الجهات المشاركة في مشروع إنشاء سلسلة الكباري العائمة الجديدة بإجمالي عدد 15 كوبري عائم، لافتا إلى انتهاء عملية بناء عدد 6 كباري عائمة منها بواقع 3 محاور للعبور تضافرت فيها جهود شركات الهيئة مع مجموعة من الشركات الوطنية ( القطاع الخاص) للانتهاء من أعمال بناء الكباري خلال وقت قياسي وذلك بالتوازي مع قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال الطرق الرئيسية.

من جانبه، أكد اللواء طيار/ أكرم جلال محافظ الإسماعيلية أن سيناء بقعة غالية من أرض الوطن شهدت تضحيات جليلة يتم تخليدها بإطلاق أسماء شهداء الواجب على المعالم الرئيسية وصروح التنمية بسيناء ومحاور العبور الجديدة على القناة.

وأعرب اللواء جلال عن فخره بما تشهده محاور العبور من وإلى سيناء من طفرة كبيرة تساهم في دفع عجلة التنمية، مشيدا بجهود هيئة قناة السويس في دعم الأهداف التنموية انطلاقاً من دورها المجتمعي بمدن القناة وسيناء.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن محاور العبور الجديدة سيكون لها دور كبير في دعم المخططات التنموية بالمحافظة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والخدمية بتسهيل عبور المواطنين والمركبات من وإلى سيناء.


                 

قناة السويس الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية

