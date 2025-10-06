قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
تفاصيل إحالة 56 مخالفة للنيابات المختصة في 7 محافظات.. والتنمية المحلية: لا تهاون مع الفساد

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

إجراءات رادعة تتخذها وزارة التنمية المحلية مع المخالفين والمقصرين في عملهم في المحافظات، ولا تهاون مع أي فساد أو بناء مخالف.

جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم تقريرًا مفصلًا حول نتائج جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة خلال شهر سبتمبر 2025. 

وأكدت د. منال عوض أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة ضد مخالفات البناء في جميع المحافظات، مشددة على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات غير قانونية على أراضي الدولة. 

رصد أي مخالفات في المهد

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنها وجهت جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر، ورصد أي مخالفات في المهد للتعامل معها فورًا والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

تنفيذ 87 حملة تفتيشية

وأشارت د.منال عوض  إلى أن فرق قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي قامت خلال الشهر الماضي بتنفيذ 87 حملة تفتيشية (مخطط/ مفاجئ/ فحص شكاوى) على الوحدات المحلية في 7 محافظات هي: القاهرة، الفيوم، الوادي الجديد، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الغربية، حيث شملت هذه الحملات فحص 17 شكوى مواطنين تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تراخيص البناء، الإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية والبيئية، مؤكدة أن هذه الجهود ساهمت في حل العديد من المشكلات وكان لها أثر إيجابي لدى المواطنين، خاصة في أحياء ومراكز: المعادي، الزيتون، مصر الجديدة، السلام ثان، طامية، شرق شبرا الخيمة، حدائق القبة، المعصرة، الوايلي، طرة، الوراق، السلام أول، شرق مدينة نصر، الهرم، عين شمس، ووسط القاهرة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن فرق القطاع رصدت خلال الحملات مخالفات مرتبطة بالبناء بدون ترخيص والتعديات على أملاك الدولة في القاهرة والجيزة، وأسفرت الجهود عن تنفيذ إزالات فورية وجزئية لبعض الأدوار المخالفة في أحياء عين شمس، السلام أول، والهرم، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إحالة 56 حالة مخالفة إلى النيابات المختصة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن نتائج الجهود خلال شهر سبتمبر أسفرت عن إحالة 56 حالة مخالفة إلى النيابات المختصة والشؤون القانونية، إلى جانب متابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية في عدد من المحافظات، مشيرًة إلى أن القطاع قام بالمرور على مراكز تكنولوجية في 5 محافظات وهي: القاهرة، الشرقية، السويس، البحيرة، بورسعيد، لمتابعة الخدمات المقدمة والتأكد من كفاءة وجودة الأداء.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن فرق قطاع التفتيش تواصل المرور اليومي على حي مصر الجديدة لمتابعة التزام المحلات العامة بالقوانين وعدم إشغال الطريق، لافتة إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة سيواصل جهوده لرصد أي معوقات في عمل الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق الدور الخدمي لهذه الوحدات لصالح المواطنين.

التنمية المحلية منال عوض قطاع التفتيش ضبط المخالفات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

