الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

شهداء لقمة العيش.. خرجوا فجرا للعمل وعادوا جثثا هامدة في المنوفية

أحد الشباب ضحايا لقمة العيش
أحد الشباب ضحايا لقمة العيش
مروة فاضل

شيع العشرات من أهالي قرية منيل عروس والكوادي بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثامين 3 شباب من أبناء القرية لقوا مصرعهم في حادث أثناء توجههم الي عملهم خارج المحافظة.

صلاة الجنازة 

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثامين فجر اليوم وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وأكد أهالي القرية، أن الشباب يخرجون الي العمل وكسب لقمة العيش خارج المحافظة وعادوا جثث هامدة شهداء عملهم.

وتابع الأهالي، أن الشباب الثلاثة خرجوا للعمل واستقلوا سيارة نقل بمعداتهم ووقع حادث التصادم مما ادي الي وفاتهم علي طريق الضبعة.

وأوضح الأهالي، أن الشباب خرجوا فجر الأحد قاصدين لقمة العيش ولكنهم عادوا فجر الاثنين جثث هامدة وسط انهيار أسرهم.

وتابع الأهالي، أن حالة صدمة كبيرة وقعت علي الجميع من أبناء القرية لوفاة الشباب وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وأعلن الأهالي أن المتوفين هم: أحمد رشاد فاروق شعبان، وأحمد السيد إبراهيم أبو خاطرو، ومجدي شعبان.

وتابع الأهالي أن الشباب كانوا يتسمون بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع من أبناء قريتهم والحزن والصدمة يسيطر علي القرية.

