إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

نائبة تطالب بإطلاق مبادرات لتوثيق بطولات حرب أكتوبر: ملحمة أعادت كتابة التاريخ

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

طالبت النائبة الدكتورة سمر سالم، عضو مجلس النواب، بإطلاق مبادرات وطنية شاملة لتوثيق بطولات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن هناك قصصًا إنسانية وبطولية كثيرة لم تُروَ بعد، وأن في ذاكرة الوطن كنوزًا من الحكايات تستحق أن تتحول إلى أعمال فنية وتوثيقية تُعيد للأجيال الجديدة روح النصر والعطاء.

وقالت سالم في بيان لها اليوم، إن نصر أكتوبر ملحمة عسكرية و ملحمة إنسانية وشعبية شارك فيها المصريون جميعًا، بداية من الجندي على الجبهة إلى العامل في المصنع والفلاح في الحقل والأم التي كانت تودّع أبناءها بثبات وإيمان بالوطن.

وأضافت النائبة أن ما صنعه المقاتل المصري في تلك الأيام يفوق حدود البطولة، فقد واجه آلة حرب هائلة بشجاعة نادرة، وصنع ملاحم لا تنسى على ضفتي القناة، مشيرة إلى أن كل طلقة وكل خطوة على رمال سيناء كانت رمزًا للإصرار على استرداد الكرامة و الأرض.

وأكدت النائبة أن بطولات أكتوبر تستحق أن تُوثّق بعدسة السينما وبريشة الفن وقلم الأدب، لأن الفن هو ذاكرة الشعوب، ومن خلاله نستطيع أن نحفظ للأجيال القادمة معنى التضحية والبطولة في أبهى صورها، بعيدًا عن التكرار والسطحية.

وأوضحت أن كل بيت مصري يحمل قصة بطولة؛ فهناك من فقد ابنه أو زوجها أو والدها في سبيل النصر، وهناك من عمل بصمت خلف خطوط الإمداد، أو ساهم في إنتاج السلاح، أو دعم الجبهة الداخلية بجهده وماله،.

وشددت سمر سالم، على أن روح أكتوبر لا تزال حاضرة في كل ما يواجهه الوطن من تحديات، فالمعركة اليوم هي معركة وعي وتنمية وإنتاج، تستلهم من جيل العبور قيم الإخلاص والانضباط والعطاء دون انتظار مقابل.

وأكدت النائبة : “نصر أكتوبر سيظل المُلهم الأول لكل جيل مصري، لأنه أعاد تعريف معنى الانتماء، وأثبت أن الشعب العظيم لا يهزم حين تمتلك الإيمان بالهدف والإصرار على الفعل، وأن ما تحقق بالأمس من نصر بالسلاح يمكن أن يتحقق اليوم بالعمل والعلم والإبداع.”

