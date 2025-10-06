قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حازم الجندي: الرئيس السيسي يقود عبورًا جديدًا نحو المستقبل بروح أكتوبر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، ستظل علامة مضيئة في تاريخ الأمة، ونقطة تحول في مسيرة العزة والكرامة المصرية والعربية.

وأكد الجندي، في بيان له، أن هذا النصر التاريخي لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان تجسيدًا لإرادة المصريين وقدرتهم على تحويل المحنة إلى منحة، والهزيمة إلى نصر مبين بفضل إيمان راسخ بعدالة القضية، وعقيدة وطنية لا تعرف المستحيل، مضيفًا أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا الدرع الواقي للوطن والحصن المنيع في مواجهة كل من يحاول النيل من أمنه واستقراره.

 بطولات أكتوبر ما زالت تلهم الأجيال الجديدة

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن بطولات أكتوبر ما زالت تلهم الأجيال الجديدة روح الفداء والانتماء، وتؤكد أن مصر قادرة على عبور كل التحديات مثلما عبرت قناة السويس إلى النصر، لافتًا إلى أن ما تشهده الدولة اليوم من إنجازات في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل امتدادًا لذلك العبور العظيم، ولكن في ميادين التنمية والبناء والتحديث.

وتابع قائلا: الرئيس السيسي يقود اليوم معركة من نوع جديد، عنوانها “العبور نحو المستقبل”، من خلال مشروعات قومية كبرى وإصلاحات شاملة تهدف إلى بناء وطن قوي مزدهر يليق بتاريخ مصر العريق ومكانتها الرائدة في المنطقة.

ودعا المهندس حازم الجندى، جميع المصريين إلى التمسك بروح أكتوبر، والعمل بإخلاص خلف القيادة السياسية، من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة واستكمال مسيرة البناء، مؤكدًا أن الاتحاد والاصطفاف الوطني هما السلاح الحقيقي لعبور مصر نحو غدٍ أكثر إشراقًا وأملا في ظل تحديات جسام تحيط بالمنطقة العربية .

النائب حازم الجندي الرئيس السيسي روح أكتوبر مجلس الشيوخ حزب الوفد انتصارات السادس من أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

سيد عبدالحفيظ

سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم

وادي دجلة

وادى دجلة يضم بطل العالم في الكاراتيه يوسف عماد بدوي

بيراميدز

معتصم سالم: بيراميدز يسعى لحصد جميع الألقاب المحلية والقارية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد