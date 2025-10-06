تيسير مطر: نصر أكتوبر سيظل رمزًا للعزة والكرامة ودليلًا على وحدة الشعب المصري خلف قيادته

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن ذكرى نصر أكتوبر المجيد ستبقى خالدة في وجدان الأمة المصرية والعربية، باعتبارها ملحمة بطولية جسدت إرادة المصريين في استرداد الأرض والعزة والكرامة، مشيرًا إلى أن هذا النصر العظيم لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل كان درسًا للأجيال في الوطنية والتحدي والإصرار على تحقيق المستحيل.

الجيش المصري الباسل ضرب في السادس من أكتوبر عام 1973

وأضاف "مطر" أن الجيش المصري الباسل ضرب في السادس من أكتوبر عام 1973 أروع الأمثلة في البطولة والتخطيط والانضباط، مؤكدًا أن إرادة المصريين التي انتصرت بالأمس على العدو قادرة اليوم على مواجهة كل التحديات وبناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسير على نهج أبطال أكتوبر في البناء والتنمية وحماية الوطن.

وشدد رئيس حزب إرادة جيل على أن تحالف الأحزاب المصرية يستلهم في هذه المناسبة روح أكتوبر، ويواصل العمل من أجل دعم الدولة المصرية ومساندة القيادة السياسية في معركة الوعي والتنمية، لافتًا إلى أن النصر الحقيقي اليوم هو في استمرار وحدة الصف والاصطفاف الوطني خلف جيشنا العظيم وقيادتنا الحكيمة.

واختتم النائب تيسير مطر كلمته موجهًا التحية إلى شهداء مصر الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن، مؤكدًا أن ذاكرة الوطن ستظل تحفظ أسماءهم وتضحياتهم جيلاً بعد جيل.